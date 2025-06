Mit Bildergalerie: FSG 3 Meilen Altes Land feiert deutlichen Sieg

FSG-Trainer Carl - Philipp Pien zeigte sich zufrieden: „Unser Ziel war ein sauberer Saisonabschluss und das ist uns gelungen. Wir haben das Spiel über die gesamte Zeit dominiert, der Sieg war verdient.“ Besonders erfreulich sei das Tor von Karen Wendt gewesen, die nach der Saison gemeinsam mit Jasmin Riepen ihre aktive Karriere beendet. „Für beide war das natürlich noch einmal eine schöne Geschichte.“

Nach einer schwierigen Hinrunde, in der sich die FSG 3 Meilen Altes Land an die neue Liga gewöhnen musste und stellenweise auch mit Kaderproblemen zu kämpgen hatte, gelang ihr eine starke Rückserie. In den letzten fünf Spielen holte das Team 13 von 15 möglichen Punkten und feierte vier Siege in Folge.