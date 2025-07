Mit Bildergalerie: Fischerhude liefert Bornreihe großen Kampf

Der SV Blau-Weiß Bornreihe weist seit Vorbereitungsbeginn weiterhin eine makellose Bilanz auf. Diese stand im Bezirkspokal beim couragiert aufspielenden TSV Fischerhude-Quelkhorn zwischenzeitlich auf der Kippe. Doch eine konsequentere Chancenverwertung sowie ein herausragend aufgelegter Torwart stellten den Unterschied her.

Die Anfangsphase ging an den Underdog, der von Beginn an den Weg nach vorne suchte und es sogar auf mehr Spielanteile brachte. Die besten Chancen vergaben Linus Pucks sowie Lukas Klapp. Auf der Gegenseite verpassten Bjarne Schnackenberg sowie Julien Schiereck, der erstaunlicherweise aus nächster Nähe das Tor verfehlte, den ersten Treffer. Dieser fiel schließlich nach 38 Minuten, als Jeremy da Rocha Nunes für Schnackenberg durchsteckte, welcher überlegt zum 0:1 ins rechte Eck einschob.

Auch nach dem Seitenwechsel verlief das Geschehen ausgeglichen. Die Gäste ließen dabei durch Schnackenberg und da Rocha Nunes gleich zwei Hochkaräter aus. So blieb Fischerhude, das erst im Juni die Rückkehr in die Bezirksliga bejubelte, im Spiel. Die beste Möglichkeit zum Ausgleich ergab sich Mitte des zweiten Abschnitt, als der für den frühzeitig verletzungsbedingt ausgeschiedenen Kevin Sammann eingewechselte Lasse Freiberg am Fünfmeterraum zum Kopfball hochstieg und den Ball ins linke Eck beförderte, wohin Schlussmann Niklas Griesmeyer blitzschnell abtauchte und abwehrte. Wenig später hatten die Fans erneut den Torschrei auf den Lippen, diesmal wehrte Griesmeyer einen Klapp-Volley ab. Unter die anschließende Ecke segelte er hindurch, aber Max Dobberstein drosch den Ball unbedrängt über das Tor.