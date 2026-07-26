Mit Bildergalerie: FC Cuxhaven bietet D/A II Paroli

Insbesondere im ersten Abschnitt verteidigte der Landesliga-Rückkehrer sehr kompakt, ließ aus den Trainingslager angereisten Gästen kaum Freiraum. Darüber hinaus setzte er über das Umschaltspiel immer wieder offensive Akzente. In der 16. Minute köpfte Niklas Menke infolge einer Hereingabe von Vinicius Santos de Oliveira zum 1:0 ein. Marvin Pannhorst vergab wenige Minuten vor der Pause die große Chance auf den zweiten Treffer.

Zum zweiten Durchgang wechselte die D/A-Reserve, die nicht an das überzeugende 5:0 vom Samstag gegen Eiche Horn anknüpfen konnte, auf gleich acht Position. Anschließend agierte sie deutlich druckvoller. Der Ausgleich durch Enes Badur war die logische Konsequenz (56.). Ein Doppelschlag wäre durchaus möglich gewesen, doch weitere teils riesige Möglichkeiten blieben ungenutzt. Der FCC überstand die schwierige Phase und bekam zehn Minuten vor Schluss nach klarem Foulspiel an Menke einen Elfmeter zugesprochen, den Santos de Oliveira aber neben das Tor setzte. Das Siegtor fiel stattdessen auf der anderen Seite. André Filipe Ferreira Ribeiro traf aus der Drehung - 1:2 (86.).

Somit unterlag der FC Cuxhaven nach einer sehr ansprechenden Vorstellung, die Mut für die kommenden Wochen geben dürfte. Schon am Dienstag wartet mit dem ESC Geestemünde (Bremen-Liga) ein weiterer spielstarker Gegner. D/A II ist erst am Samstag wieder im Einsatz und misst sich ebenfalls mit einem Bremerhavener Vertreter, nämlich dem OSC Bremerhaven.