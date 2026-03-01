Mit Bildergalerie: Couragierte Bokeler stoppen den FC Cuxhaven

– Foto: Andreas Harneit

Bokeler Duo sorgt für die 2:0-Pausenführung Von Beginn an merkte man den Hausherren an, dass sie sich gegen den Tabellenzweiten nicht verstecken wollten. Bokel agierte mutig und suchte immer wieder den direkten Weg zum Tor. In der 20. Spielminute wurden die Bemühungen belohnt: Nach einer präzisen Flanke von Mathis Holscher stieg Mika Tienken im Strafraum am höchsten und nickte zur umjubelten 1:0-Führung ein.

Die Mannschaft von Trainer Nils Hemeyer feierte einen verdienten 2:1-Heimerfolg und sorgte damit für Bewegung in der Bezirksligatabelle – sehr zur Freude des spielfreien Konkurrenten aus Sievern.

Kurz vor dem Pausenpfiff schlug das Pendel endgültig zugunsten der Hemeyer-Elf aus. Erneut war es Mika Tienken, der im gegnerischen Sechzehner nur durch ein Foul gestoppt werden konnte. Den fälligen Strafstoß verwandelte Vorlagengeber Mathis Holscher sicher zum 2:0 (41.). Damit revanchierte sich Holscher quasi bei Tienken für die Vorarbeit zum ersten Treffer.

Szyboras Joker-Tor kommt zu spät

In der zweiten Halbzeit versuchte der FC Cuxhaven unter Trainer Timo Szybora zwar, den Druck zu erhöhen, biss sich aber an der Bokeler Abwehrreihe zumeist die Zähne aus. In der Schlussphase brachte der FC dann Junes Szybora in die Partie. Nur 180 Sekunden nach seiner Einwechslung erzielte der Joker den 2:1-Anschlusstreffer (87.). Doch dieser kam zu spät. Bokel verteidigte den Vorsprung über die Zeit und ließ keinen weiteren Treffer mehr zu.

Rückschlag für Cuxhaven – Sievern lacht als Dritter

Durch die Niederlage verliert Cuxhaven wertvollen Boden im Titelrennen. Zwar belegt man den zweiten Tabellenplatz, doch der Blick nach oben wird immer sorgenvoller: Spitzenreiter TSV Sievern thront ganz oben – und das, obwohl deren Partie gegen Altenwalde aufgrund schlechter Platzverhältnisse ausfiel. Besonders bitter für Cuxhaven: Sievern hat aktuell drei Spiele weniger absolviert. Durch die drei Punkte klettert der MTV Bokel auf einen den sechsten Tabellenplatz und festigt seine Position im gesicherten oberen Mittelfeld.