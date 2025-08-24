Mit Bildergalerie: Celle bejubelt Kantersieg

Aufgrund der Hochzeit des eigentlichen MTV-Kapitäns Alexander Laube wurde die Partie bereits am Freitag ausgetragen, konnten aber aufgrund des fehlenden Flutlichts nicht auf der Celler Anlage stattfinden. Gespielt wurde stattdessen beim Fuhrberger SV, was den Oberliga-Absteiger aber keineswegs störte. Er überrollte die Gäste in der ersten Viertelstunde und führte nach Toren von Areen Hussa AL Zoubi, Tom Schaper und Hannes Reichel bereits mit 3:0. Noch vor der Pause ließ AL Zoubi das 4:0 folgen. Die aus einer 2:5-Derbyniederlage gegen Bornreihe kommenden Hagener schienen sich in der zweiten Hälfte besser zu verkaufen. Das Ehrentor von David Subasic konterte Michael Trautmann prompt mit dem 5:1. Da halbe Dutzend komplettierte AL Zoubi infolge eines sauber vorgetragenen Konters (78.). In der Endphase stellten Jean-Luca van Eupen, der Laube als Kapitän vertrat, per Strafstoß sowie Mika Höppner sogar noch auf 8:1.