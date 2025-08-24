Mit Bildergalerie: Celle bejubelt Kantersieg

Am Freitagabend empfing der MTV Eintracht Celle den FC Hagen/Uthlede. Das Duell zweier vermeintlich ähnlich starker Landesligisten verlief erstaunlich einseitig zugunsten der Heimmannschaften, die auf ungewohntem Geläuf eine glänzende Figur abgab.
Aufgrund der Hochzeit des eigentlichen MTV-Kapitäns Alexander Laube wurde die Partie bereits am Freitag ausgetragen, konnten aber aufgrund des fehlenden Flutlichts nicht auf der Celler Anlage stattfinden. Gespielt wurde stattdessen beim Fuhrberger SV, was den Oberliga-Absteiger aber keineswegs störte. Er überrollte die Gäste in der ersten Viertelstunde und führte nach Toren von Areen Hussa AL Zoubi, Tom Schaper und Hannes Reichel bereits mit 3:0. Noch vor der Pause ließ AL Zoubi das 4:0 folgen. Die aus einer 2:5-Derbyniederlage gegen Bornreihe kommenden Hagener schienen sich in der zweiten Hälfte besser zu verkaufen. Das Ehrentor von David Subasic konterte Michael Trautmann prompt mit dem 5:1. Da halbe Dutzend komplettierte AL Zoubi infolge eines sauber vorgetragenen Konters (78.). In der Endphase stellten Jean-Luca van Eupen, der Laube als Kapitän vertrat, per Strafstoß sowie Mika Höppner sogar noch auf 8:1.
Somit verbuchte der MTV Eintracht Celle einen vor dem Anpfiff wohl nicht für möglich gehaltenen Kantersieg. Bei Aufsteiger Scharmbeck-Pattensen-Ashausen soll der nächste Dreier folgen. Der FC Hagen/Uthlede befindet sich dagegen punktlos und mit bereits 15 Gegentoren am Tabellenende. Die Trendwende soll am Freitag im Heimspiel gegen Etelsen erfolgen.