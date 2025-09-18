Mit Bildergalerie: Bornreiher Torfabrik dreht Rückstand im Kreisderby

Erstmals seit dem 30.05.2015 trafen der SV Blau-Weiß Bornreihe und VSK Osterholz-Scharmbeck wieder in einem Ligaspiel aufeinander. Dementsprechend zog das am Mittwochabend ausgetragene Kreisderby großes Interesse auf sich. Die zahlreichen Zuschauer sahen einen abgeklärten Tabellenführer, der einen mutig spielenden Aufsteiger letztlich klar bezwang.

Den besseren Start erwischte allerdings der VSK. Nicht einmal vier Minuten waren vorüber, als ein tiefer Ball Jan Brinkmann erreichte, der seinem Gegenspieler Jan-Fabian Buchcik entwischte und die Kugel ins kurze Eck drosch - 0:1. Auf der Gegenseite scheiterte Loris Menger aus ähnlicher Position an Jakob Reiter. Wenig später sah der Schlussmann allerdings alles andere als gut aus. Ein Missverständnis mit Jarno Schnieders brachte David Dere in Position, der mühelos zum Ausgleich ins verwaiste Tor einschob (13.). Ansonsten gab es nur wenige brenzlige Situationen. Den doch sehr abwartend agierenden Hausherren gelang es nicht, die Kontrolle über das Geschehen zu gewinnen. Dennoch gingen sie nach 39 Minuten in Führung. Infolge einer Ecke hatten die Fans bereits zweimal den Torschrei auf den Lippen, doch zweimal wurde der Ball von der Linie geklärt. Den Abpraller befördert Vinzenz van Koll zur 2:1-Pausenführung über die Linie.

Die Kreisstädter zeigten sich vom Rückstand unbeeindruckt und ließen das Spielgerät weiter sicher durch die eigenen Reihen laufen. Die Riesenchance zum Ausgleich ergab sich kurz nach dem Seitenwechsel, doch der vollkommen unbedrängt Neil Pablo Bonney köpfte Torhüter Niklas Griesmeyer an. Im direkten Gegenzug erhöhte Bornreihe eiskalt auf 3:1. Eine Dere-Hereingabe verwertete Menger aus kurzer Distanz - gleichbedeutend mit seinem bereits zehnten Saisontor. Entschieden war die Partie damit noch nicht. Denn die Osterholzer liefen vor weit über 500 Zusehern weiter an. Dustin Hirsch und Brinkmann vergaben nach sehenswerten Spielzügen die nächsten Hochkaräter. Zweitgenanntem fehlten zudem per Schlenzer nur wenige Zentimeter. Ähnlich erging es Menger bei einem Konter auf der anderen Seite des Spielfelds. Insgesamt zeigte sich der SVBWB aber sehr treffsicher. So besorgte Simon Pals infolge eines Freistoßes per Kopf den 4:1-Endstand.

Damit grüßt Bornreihe mit 32 erzielten Toren aus sieben Ligaspielen weiter von der Tabellenspitze. Der Erfolg fiel allerdings zu deutlich aus. Der VSK erwies sich als starker Gegner, dem es jedoch an Konsequenz im Abschluss mangelte. Weiter geht es für die Blau-Weißen, die am Wochenende das örtliche Erntefest aufsuchen werden, am 28. September mit einem Auswärtsspiel in Harsefeld. Parallel empfängt Osterholz-Scharmbeck den MTV Eintracht Celle.