Mit Bildergalerie: Befreiungsschlag in Rotenburg

Die SV Ippensen/Wohnste verlässt erstmals in dieser Bezirksliga-Saison die Abstiegsplätze. Durch einen 3:1-Erfolg beim Rotenburger SV II überholte das Team von Holger Dzösch die TuSG Ritterhude und steht nun auf Rang zwölf.
Die Zuschauer, die erst zum zweiten Durchgang den Rotenburger Sportplatz erreichten, verpassten nur wenig. Vor dem Pausenpfiff geschah vor beiden Toren nämlich herzlich wenig. Für Ippensen/Wohnste hatte Marius Schönfeld eine gute Gelegenheit, doch er traf den Ball nicht richtig und damit auch nicht das leere Tor. Für den RSV hatte lediglich Marlon Richert einen nennenswerten Torabschluss.
Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel weiterhin ausgeglichen. Doch die Gäste hatten nun bei eigenem Ballbesitz die etwas klareren Aktionen und belohnten sich mit dem vermutlich besten Spielzug der Partie mit der 1:0-Führung. Marius Schönfeld ließ den Ball für Cedric Meyer klatschen, der aus dem Mittelkreis heraus Sönke Hauschild bediente, der mit dem Ball auf das Rotenburger Tor zulief und mit seinem Abschluss nur die Latte traf. Den Nachschuss verwertete Henrik Detjen in der 57. Minute zum ersten Tor des Spiels.
Nun kontrollierte Ippensen/Wohnste die Partie, obwohl Rotenburg II natürlich versuchte, den Ausgleich zu erzielen. Ein Konter sorgte schließlich für das 0:2. Schönfeld passte auf Alexander Wagner, der von der linken Seite in den Sechzehner zog und den Ball im langen Eck versenkte. Fünf Minuten später fiel auch noch das 0:3. Cedric Meyer holte an der rechten Eckfahne einen Freistoß heraus, den Wagner in die Mitte schlug, wo Niclas von Wolff unbedrängt zum 0:3 einköpfte.
Weitere Konkurrenten auf Abstand halten
Der Rotenburger Anschlusstreffer fiel erst in der Nachspielzeit und damit deutlich zu spät, um den Sieg der Gäste noch zu gefährden. Aus dem Gewühl im Strafraum heraus ließ Marlon Richert SV-Torhüter Arne Hauschild keine Chance. „Am Ende war es ein verdienter Sieg“, fand Holger Dzösch nach dem Schlusspfiff, dessen Elf durch den Erfolg nicht nur den Rückstand auf die Rotenburger Reserve auf zwei Punkte verkürzt hat, sondern aufgrund der 1:7-Niederlage der TuSG Ritterhude beim TV Oyten am Vortag auch den Relegationsplatz verlässt.
Dennoch mischt sich ein Wermutstropfen in die Freude über den Sieg. Nachdem Ippensens Ole Klindworth und Rotenburgs Arthur Bossert an der Mittellinie mit den Köpfen aneinanderprallten, mussten beide zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus transportiert werden. „Wir wünschen beiden gute Besserung und hoffen, dass es nicht zu längeren Ausfällen führt“, so Dzösch, dessen Mannschaft am nächsten Sonntag gegen Riede einen weiteren Konkurrenten im Abstiegskampf auf Abstand halten kann.