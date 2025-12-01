– Foto: Lennart Blömer

Mit Bildergalerie: Befreiungsschlag in Rotenburg Ippensen/Wohnste siegt 3:1

Die SV Ippensen/Wohnste verlässt erstmals in dieser Bezirksliga-Saison die Abstiegsplätze. Durch einen 3:1-Erfolg beim Rotenburger SV II überholte das Team von Holger Dzösch die TuSG Ritterhude und steht nun auf Rang zwölf.

Sa., 29.11.2025, 14:00 Uhr Rotenburger SV Rotenburg II SV Ippensen/Wohnste Ippensen/Woh 1 3

Die Zuschauer, die erst zum zweiten Durchgang den Rotenburger Sportplatz erreichten, verpassten nur wenig. Vor dem Pausenpfiff geschah vor beiden Toren nämlich herzlich wenig. Für Ippensen/Wohnste hatte Marius Schönfeld eine gute Gelegenheit, doch er traf den Ball nicht richtig und damit auch nicht das leere Tor. Für den RSV hatte lediglich Marlon Richert einen nennenswerten Torabschluss.

Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel weiterhin ausgeglichen. Doch die Gäste hatten nun bei eigenem Ballbesitz die etwas klareren Aktionen und belohnten sich mit dem vermutlich besten Spielzug der Partie mit der 1:0-Führung. Marius Schönfeld ließ den Ball für Cedric Meyer klatschen, der aus dem Mittelkreis heraus Sönke Hauschild bediente, der mit dem Ball auf das Rotenburger Tor zulief und mit seinem Abschluss nur die Latte traf. Den Nachschuss verwertete Henrik Detjen in der 57. Minute zum ersten Tor des Spiels. Nun kontrollierte Ippensen/Wohnste die Partie, obwohl Rotenburg II natürlich versuchte, den Ausgleich zu erzielen. Ein Konter sorgte schließlich für das 0:2. Schönfeld passte auf Alexander Wagner, der von der linken Seite in den Sechzehner zog und den Ball im langen Eck versenkte. Fünf Minuten später fiel auch noch das 0:3. Cedric Meyer holte an der rechten Eckfahne einen Freistoß heraus, den Wagner in die Mitte schlug, wo Niclas von Wolff unbedrängt zum 0:3 einköpfte.