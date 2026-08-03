Mit Bildergalerie: Bardowick verpasst Pokalsensation

– Foto: Steffi Rathje

Trotz des Unterschiedes von zwei Spielklassen brachte der Bezirksligist seinen Kontrahenten durchaus in Bedrängnis. Rund eine halbe Stunde lang hielt er die Null, ehe Rilind Neziri zum 0:1 einnetzte. In der Folge nahm der Druck der Gäste, die in der Vorwoche den FC Verden 04 ausschalteten, weiter zu. Jakob Völkerding stellte nach 53 Minuten auf 0:2 und ließ etwa zehn Zeigerumdrehungen später den nächsten Treffer folgen. Damit war die Partie frühzeitig gelaufen. Bardowick hielt zwar weiter dagegen, verpasste allerdings den Ehrentreffer. Stattdessen erhöhte Nico Thoben per Strafstoß sogar noch auf 0:4.