Mit Bildergalerie: Bardowick beendet Bornreihe-Serie

Bardowick beendet Bornreihe-Serie TSV hält Anschluss an die Nichtabstiegsplätze Landesliga Lüneburg Bornreihe Bardowick

Der TSV Bardowick darf weiter an den Klassenerhalt glauben. Er bezwang am Maifeiertag den in den letzten Wochen herausragend aufgelegten SV Blau-Weiß Bornreihe dank einer sehr couragierten Vorstellung.

Auf dem sowohl langen als auch breiten Heinrich-Langeloh-Platz gefiel die Heimmannschaft mit einer hohen Lauf- und Einsatzbereitschaft. In der 17. Minute gelang Matthias Zeugner das Führungstor, doch Marlo Hinck lieferte schon kurz darauf eine Antwort - 1:1 (25.). Ansonsten schafften es die im Ligabetrieb achtmal hintereinander siegreichen Blau-Weißen nicht, der Partie ihren Stempel aufzudrücken. So brachte Tim Kathmann den TSV in der Nachspielzeit des ersten Abschnitts erneut in Führung. Der Vorsprung hätte in der Folge anwachsen können, allerdings blieben hochkarätige Möglichkeiten ungenutzt. So setzte Bornreihe noch einmal zu einer Schlussoffensive an. Sie zahlte sich letztlich nicht aus. Stattdessen sorgte Lucas Kaufmann mit dem 3:1 für die Entscheidung.