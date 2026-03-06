Mit BigPoints im Rücken auswärts nachlegen Mit neuem Selbstvertrauen reist der SV 1911 Dingelstädt am kommenden Spieltag der Landesklasse Staffel 2 Thüringen zum FSV Sömmerda. von Christopher Plischka · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Im Hinspiel durfte Rico Baumann mit seiner Mannschaft ein spätes 3:3 bejubeln. Ein weiterer Punktgewinn in Sömmerda wäre ein weiterer Schritt zum Dingelstädter Klassenerhalt. – Foto: Stefan Hageböke

Nach zwei wichtigen Heimsiegen gegen Gispersleben und Kölleda wollen die Eichsfelder nun auch in der Fremde nachlegen – wohl wissend, dass mit Sömmerda eine der spielstärksten Mannschaften der Liga wartet.

Die jüngsten Erfolge haben der Mannschaft von Trainer Rico Baumann spürbar Auftrieb gegeben. Nach einer längeren sieglosen Phase waren die beiden Dreier im eigenen Stadion enorm wichtig. „Die beiden Heimsiege haben uns richtig gut getan nach der langen sieglosen Zeit“, erklärt Baumann. Ganz durchatmen könne man im Abstiegskampf aber noch nicht: „Bei der unklaren Zahl an Absteigern werden wir trotzdem noch einige Punkte benötigen, um in der Liga zu bleiben.“ Vor allem die Entwicklung der Mannschaft stimmt den Dingelstädter Coach positiv. Nach der ersten Halbserie habe sein Team einen Schritt nach vorn gemacht. „Man merkt den Jungs an, dass sie sich weiterentwickelt haben. In kritischen Situationen bewahren wir mittlerweile mehr Ruhe als noch in der Hinserie“, so Baumann. Während der Sieg gegen Gispersleben aus seiner Sicht völlig verdient war, brauchte es gegen Kölleda auch eine Portion Spielglück. „Da hatten wir auch mal das nötige Glück, um gegen einen starken Gegner zu punkten“, sagt der Trainer.

Nun wartet mit dem FSV Sömmerda allerdings eine ganz andere Herausforderung. Für Baumann gehört der kommende Gegner zu den spielstärksten Teams der Liga. Besonders offensiv sei die Mannschaft gefährlich besetzt. „Wir werden wieder an unsere Grenzen gehen müssen, um dort etwas mitzunehmen.“ Winter-Neuzugang bringt Thüringenliga-Erfahrung