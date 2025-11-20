Mit Bergsträßer Talenten: Weinheimer U19 vor historischem Aufstieg

Weinheim. „Von Zeit zu Zeit schreibt der Fußball unglaubliche Geschichten“, heißt es in einem Rundschreiben, das der badische Verbandsligist TSG 1862/09 Weinheim Anfang der Woche an seine Mitglieder verschickt hat. Der Blick in die eigene Vereinsgeschichte darf bei der folgenden Aufzählung natürlich nicht fehlen. Schließlich war es der damalige FV 09 Weinheim, der 1990 den FC Bayern München sensationell aus dem DFB-Pokal warf.

Neun Jahre später war der insolvente FV 09 längst in den Mehrspartenverein TSG integriert, die gemeinsame Fußballabteilung trägt seitdem den Namen TSG 1862/09. Doch auch 1999 sorgten die Fußballer aus der Zweiburgenstadt für Aufsehen, als sie den Wiederaufstieg in die Oberliga feierten – und dabei keinen Geringeren hinter sich ließen, als die aufstrebende TSG Hoffenheim.

2025 sind die Weinheimer (Zehnter in der sechstklassigen Verbandsliga) von den einstigen Kontrahenten meilenweit entfernt. Hoffenheim ist heute ein etablierter Bundesligist, der FC Bayern zählt zu den größten Vereinen der Welt. Und doch könnte die TSG 1862/09 schon bald wieder auf der Landkarte des großen Fußballs auftauchen. Zumindest im Juniorenbereich. Denn die U19 ist als Oberliga-Aufsteiger, für den es ursprünglich nur um den Klassenerhalt ging, nur noch einen Sieg vom Sprung in die höchste deutsche Spielklasse (DFB-Nachwuchsliga) entfernt

