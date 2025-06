Mit Behringer, Zillner, Stecher, Süß: Große Namen für Schalding-Jugend

Ausblick A-Jugend: Julian Hobelsberger wächst in Schlüsselrolle hinein



Ein besonderes Augenmerk gilt in der kommenden Saison der A-Jugend, die weiterhin unter der Leitung von Julian Hobelsberger steht. Hobelsberger hat sich gemäß SVS "in den letzten Jahren hervorragend entwickelt. Man merkt: Er ist wie gemacht für diese Position. Die tägliche Arbeit mit den Spielern, der strukturierte Aufbau, die Leidenschaft für Details – all das bringt er mit."



Noch dazu läuft die Zusammenarbeit mit U23-Trainer Manuel Mörtlbauer reibungslos und auf Augenhöhe. Gemeinsam gestalten sie eine Ausbildung, die über das Sportliche hinausgeht. "Julian ist ein junger Trainer, der genau an dieser Stelle lernt, wächst und Verantwortung übernimmt – und das Hand in Hand mit Manuel Mörtlbauer", heißt es von Florian Lorenz (stellv. Vorstand). Der Erfolg bestätigt die Strategie: Auch in der kommenden Saison sollen wieder A-Jugendspieler schrittweise in die U23 geführt werden.







B-Jugend: Kontinuität mit Roland Aschenberger, Impulse von Konrad Behringer



Die B-Jugend geht mit Roland Aschenberger der erfahrenste als Cheftrainer und Moritz Bauernfeind und Alram Bögner als Co-Trainer in die neue Spielzeit. "Mit Aschenberger bleibt ein Trainer, der die Spieler nicht nur sportlich, sondern auch persönlich wachsen lässt", so der SVS.



Ein echter Paukenschlag - aus SVS-Sicht - ist die Einrichtung der U16-Förderliga, koordiniert von keinem Geringeren als Konrad Behringer – einer echten Fußballgröße, die der SVS für sich gewinnen konnte. "Dass es gelungen ist, jemanden mit seiner Erfahrung und seinem Renommee zu engagieren, ist für den Verein ein großer Erfolg", so Lorenz. Maßgeblich beteiligt an diesem Coup war auch Christian Brandl, der die organisatorische Seite als Teammanager für beide B-Jugendmannschaften übernimmt und damit das Projekt entscheidend mit vorantreibt.





C-Jugend vor besonderem Jahr – Fokus auf BOL und Sonnenland-Cup



Die C-Jugend des SV Schalding-Heining blickt einer besonderen Saison entgegen. Mit Christian Frank, als erfahrenem Herrentrainer, übernimmt ein absoluter Fachmann das Team.



Der Fokus liegt klar auf der Bezirksoberliga (BOL) – ein sportliches Ziel, das mit voller Überzeugung angegangen wird. Gleichzeitig ist der Sonnenland-Cup im Winter ein fest eingeplanter Höhepunkt. "Die Mannschaft will dort nicht nur teilnehmen, sondern ein Zeichen setzen – mit Einsatz, Teamgeist und einem starken Trainer an der Linie", so Lorenz.







Neue Trainer in der D-Jugend – Daniel Zillner bringt Bayernliga-Mentalität



In der D-Jugend kommt es zu einem echten Kracher: Daniel Zillner, Abwehrspieler der ersten Mannschaft in der Bayernliga, übernimmt gemeinsam mit Florian Lorenz, die Verantwortung. Zillner möchte aktiv ins Trainergeschäft einsteigen und bringt sich mit 100 % Einsatz ein. Florian Lorenz betont: "Es ist besonders toll, dass Daniel wirklich voll dabei ist!" Sollte es zu Überschneidungen mit der Bayernliga kommen, steht Lorenz bereit.





Kleinfeldbereich top organisiert – Flo Stecher und Christian Süß am Start



Auch im Kleinfeldbereich (U11 und jünger) ist der SVS bereit für die neue Saison. Das Team steht schon seit dem Winter - stabil und vorausschauend. Unter anderem mit Florian Stecher und Christian Süß sind hier zwei echte Größen aktiv. Beide sind ehemalige Top-Spieler und bringen sich mit vollem Engagement in die Ausbildung der Jüngsten ein. "Ihre Erfahrung und ihr fußballerisches Auge sind ein Geschenk für die Kleinsten – und ein weiterer Grund, warum der SVS im Nachwuchsbereich so gut aufgestellt ist", so Lorenz.