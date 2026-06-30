„Mit Beginn der Rückrunde in der Entwicklung gewachsen"

Die Hinrunde lief verletzungsbedingt nicht so, wie wir uns es erhofft haben. Mit nur 13 Punkten aus elf waren wir mit einem Punkt Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz in Abstiegsnöten. Nach der XXL-Winterpause waren fast alle verletzten Spielerinnen wieder am Start und wir konnten eine sehr erfolgreiche Rückrunde spielen. Nur gegen die beiden Aufsteiger in die Oberliga, Spelle und Emsbüren, konnten wir keine Punkte holen, obwohl diese auch möglich gewesen wären. Wir haben uns am Ende mit Platz 4 für eine furiose Aufholjagd belohnt.