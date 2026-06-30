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„Mit Beginn der Rückrunde in der Entwicklung gewachsen"
Die Damen des TuS Neuenkirchen befinden sich wie alle anderen Team aktuell standesgemäß in der Sommerpause, zeitnahe startet aber schon die Vorbereitung auf die kommende Saison. Passend dazu begab sich Trainer Markus Gertz in den FuPa-Sommercheck.
Wie zufrieden seid Ihr mit der vergangenen Saison?
Die Hinrunde lief verletzungsbedingt nicht so, wie wir uns es erhofft haben. Mit nur 13 Punkten aus elf waren wir mit einem Punkt Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz in Abstiegsnöten. Nach der XXL-Winterpause waren fast alle verletzten Spielerinnen wieder am Start und wir konnten eine sehr erfolgreiche Rückrunde spielen. Nur gegen die beiden Aufsteiger in die Oberliga, Spelle und Emsbüren, konnten wir keine Punkte holen, obwohl diese auch möglich gewesen wären. Wir haben uns am Ende mit Platz 4 für eine furiose Aufholjagd belohnt.
Wann beginnt die Vorbereitung eurer Mannschaft und was sind die Höhepunkte?
Wir starten am 14.7. in die Vorbereitung auf die nächste Saison.
Gibt es eine generelle Entwicklung oder einen Spieler, die/den Du gezielt loben würdest?
Ich glaube, dass alle mit Beginn der Rückrunde Anfang diesen Jahres, in ihrer Entwicklung gewachsen sind und wir als Team sehr gut funktioniert haben.
Wie lautet die Zielsetzung für die neue Spielzeit?
Die genauen Ziele für die nächste Saison werden wir im Laufe der Vorbereitung gemeinsam erarbeiten und setzen. Natürlich wird aber ein Ziel sein, den personellen Umbruch zu meistern und die neuen Spielerinnen schnellstmöglich in unser Spiel zu integrieren.
Wer ist der/sind die Meisterschaftsfavoriten in eurer Liga und warum?
Dadurch das Spelle und Emsbüren aufgestiegen sind, ist es ganz schwierig einen Favoriten zu nennen. Es wird auch nächste Saison auf die Konstanz ankommen.
Gibt es zum aktuellen Zeitpunkt personelle Veränderungen in deinem Team
Abgänge: Co-Trainerin Elena Kreienheder (Karriereende) Carolin Kreutzmann (Karriereende) Maria Buschermöhle (Karriereende) Luisa Meyer (Karriereende) Janina Jendrzejewski (Handball/GW Mühlen)