Mit beeindruckender Serie auf Titelkurs: "Gibt keine einfachen Siege" Verbandsliga +++ Der SSC Weißenfels baut seinen Erfolgslauf gegen den SSV Havelwinkel Warnau auf zehn Dreier in Folge aus von Kevin Gehring · Heute, 09:20 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sophie Lisker

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Während die Verfolger in den vergangenen Wochen allesamt Punkte auf der Strecke ließen, ist der SSC Weißenfels in der Verbandsliga Sachsen-Anhalt weiterhin voll auf Oberliga-Kurs. Gegen den SSV Havelwinkel Warnau landete der Spitzenreiter am Sonnabend jahresübergreifend bereits seinen zehnten Dreier in Folge.

"Am Ende ist es ein verdienter Sieg, der trotzdem schwer erarbeitet war", sagte SSC-Coach Maximilian Oha in der Pressekonferenz nach der Partie. Denn die Gäste aus dem weit entfernten Havelwinkel machten es den Weißenfelsern mit ihrer engagierten Arbeit gegen den Ball sehr schwer. "In der Verbandsliga gibt es keine einfachen Siege", bekräftigte Oha.

Schneider schnürt einen Doppelpack: "Freut mich sehr" Lange war der SSC angelaufen, bis dann Felix Schneider den Knoten zum Platzen brachte. "Das 1:0 ist ein Ping-Pong-Tor, das schießt man gerade in so einer Phase, in der wir aktuell sind", sagte Oha. Über Umwege fand der Ball zu Schneider, der ihn aus wenigen Metern über die Linie drückte. "Da will ich mich auch nicht drüber beschweren", ergänzte der SSC-Coach mit einem Schmunzeln. Und doch: Gerade wegen der vielen ausgelassenen Möglichkeiten fand das Trainerteam des Spitzenreiters in der Halbzeit klare Worte. "Wir haben gesagt, dass wir viel mehr Druck machen wollen", berichtete Oha. Im Wissen, dass das 1:0 ein Ergebnis ist, "bei dem eine Aktion reicht", um die Siegesserie zu beenden.