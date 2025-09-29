"Mit Beckhams verschossenem Elfer": Liveticker-Sprüche vom Wochenende

Wieder mal ist ein spannendes Fußball-Wochenende zu Ende gegangen. Habt ihr auch eine kuriose oder erwähnenswerte Szene vom Wochenende auf Lager? Gerne per Mail an wuerttemberg@fupa.net senden. Wir freuen uns wie immer über eure Einsendungen, denn dann haben wir alle was zu lachen/schmunzeln.

Der Freistoß von Weida - Lorchs Weltraumprogramm. Der Ball trifft sich im All mit Beckhams verschossenen Elfmeter

In der 81. Minute beim Spiel FC Homburg vs. SG Sonnenhof Großaspach – Endstand 1:1 (Sa., 27.09.2025, 14:00 Uhr)

Und ich schwör's euch ich verpacke dieses Geschwätz hier oben wirklich nicht mehr. Bin ja sicherlich auch gerne mal einer aus der Dummschwätzer-Kategorie aber heute ist echt nochmal ein anderes Level. Wahnsinn.

Liveticker von der Presse der SG Sonnenhof Großaspach

In der 40. Minute beim Spiel FV Biberach vs. TSV Buch – Endstand 1:3 (Sa., 27.09.2025, 15:30 Uhr)

Aktuelles Highlight: 12-jährige Jungs unterhalten sich über ihre Chajas.

Liveticker von der SGM Buch Obenhausen Presse

