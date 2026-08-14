Mit Bayern-Vergangenheit: Augsburgs U23 holt Jonathans aus Luxemburg Der 22-Jährige war zuletzt bei Jeunesse Esch unter Vertrag von Mathias Willmerdinger · Heute, 13:25 Uhr · 0 Leser

David Jonathans (vorne, hier am Ball für die Bayern-Amateure gegen Greuther Fürth II im Mai 2024) hat sich der U23 des FC Augsburg angeschlossen. – Foto: Imago Images

Der FC Augsburg hat seine U23 in der Regionalliga Bayern nochmals mit einem externen Neuzugang verstärkt. Vom luxemburgischen Rekordmeister AS Jeunesse Esch ist David Jonathans zu den Fuggerstädtern gestoßen. Der 22-Jährige kennt den deutschen Fußballs bestens, schließlich hat er eine Vergangenheit beim FC Bayern München. Jonathans wurde im Nachwuchs des FCB ausgebildet, versuchte sich anschließend in der zweiten holländischen Liga, der große Durchbruch blieb ihm allerdings bislang verwehrt. Nach einem halben Jahr in Luxemburg bei Jeunesse Esch wagt der Offensivmann nun einen Neustart in Deutschland.

"Der FCA hat sich die Dienste von David Jonathans gesichert. Der 22-Jährige war zuletzt in der ersten luxemburgischen Liga aktiv. Von der U17 bis zur U23 wurde der luxemburgisch-niederländische Offensivspieler beim FC Bayern München ausgebildet, wo er unter anderem 27 Mal in der Regionalliga Bayern zum Einsatz kam. Außerdem lief er für sämtliche luxemburgische U-Nationalmannschaften sowie drei Mal für die A-Nationalmannschaft auf", teilen die Augsburger über ihre Social Media-Kanäle mit. Alles auf einen Blick: Die bisherigen Sommertransfers des FC Augsburg II (Stand 14.08.):

Zugänge: Niklas Hummel, Timo Nagel, Felix Guha, Pirmin Reinheimer, Devin Cömert, Kevin Motowilczuk (alle FC Augsburg U19), Bentley-Baxter Bahn (Alemannia Aachen), Till Schumacher (1. FC Saarbrücken), David Jonathans (AS Jeunesse Esch), Junior Atemkeng (SC Freiburg II)