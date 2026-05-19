– Foto: TSV Holzelfingen

Der TSV Holzelfingen hat sich vorzeitig die Meisterschaft in der Kreisliga A1 Alb gesichert. Mit 66 Punkten steht der Aufstieg in die Bezirksliga fest. Abteilungsleiter Lars Förster blickt auf den Erfolg eines gewachsenen Kollektivs zurück, das sich auch von Rückschlägen nicht aufhalten ließ.

Der Moment, in dem die Gewissheit einkehrte, löste beim TSV Holzelfingen große Erleichterung aus. Nach monatelanger harter Arbeit auf dem Platz machten die Holzelfinger den großen Wurf perfekt. Lars Förster, der Abteilungsleiter Fußball des Vereins, beschreibt gegenüber FuPa die ausgelassene Stimmung unmittelbar nach dem Erreichen des Titels: „Als Sonntag dann alles offiziell feststand, wurde natürlich ordentlich gefeiert – mit Autokorso, Sportheim-Party und einer Nacht, die definitiv länger ging als geplant.“

Dass es am Ende für ganz oben reichen würde, war vor der ersten Spielminute keineswegs abzusehen. Die Verantwortlichen gingen mit einer realistischen, aber verhaltenen Zielsetzung in die Spielzeit der Kreisliga A1 Alb. „Nein, mit dem Titelgewinn hatten wir ehrlich gesagt nicht gerechnet. Unser Saisonziel war es, besser abzuschneiden als in der Vorsaison“, gesteht Lars Förster. „Schon in der Vorbereitung hat man aber gespürt, dass mit der Mannschaft einiges möglich ist und es fürs obere Drittel reichen könnte. Dass es am Ende sogar zur Meisterschaft reicht, macht die Freude natürlich umso größer.“

Das gewachsene Kollektiv trotzt allen Rückschlägen

Der Schlüssel zum meisterlichen Erfolg lag nicht in individuellen Sololäufen, sondern im außergewöhnlichen Zusammenhalt des gesamten Vereins. Über Jahre hinweg reifte eine Einheit heran, die auch in schwierigen Phasen die Nerven behielt. Lars Förster führt den Triumph auf das eng verzahnte Miteinander zurück: „Das Kollektiv. Wir sind als Mannschaft und als Verein in den letzten Jahren eng zusammengewachsen. Dabei mussten wir auch einige herbe Rückschläge verkraften, haben aber nie aufgegeben. Genau dieses Vertrauen ineinander und das Wissen, gemeinsam alles schaffen zu können, ist unsere größte Stärke.“

Konstanz und Ehrgeiz in einem starken Umfeld

Neben der mentalen Stärke profitierte das Team von einer klaren, langfristigen Philosophie der sportlichen Leitung. Die Strukturen im Hintergrund erlaubten es, sportlich zu reifen und eine feste Identität auf dem Rasen zu etablieren. „Wir haben ein bockstarkes Trainerteam und ein tolles Umfeld, das die Mannschaft in den letzten Jahren enorm gefördert hat. Durch die Konstanz im Verein konnten wir einen Spielstil entwickeln, der perfekt zu den Stärken und Profilen unserer Spieler passt“, lobt Lars Förster die Rahmenbedingungen. Über die Akteure selbst findet er anerkennende Worte: „Und unsere Truppe ist einfach sensationell. Sie ist fleißig, ehrgeizig und hat das Herz am rechten Fleck.“

Die nackten Zahlen einer dominanten Spielzeit

Ein Blick auf das aktuelle Klassement untermauert die Vormachtstellung des neuen Champions eindrucksvoll. Zwei Spieltage vor dem Saisonende weist der TSV Holzelfingen eine Bilanz von 21 Siegen, drei Unentschieden und lediglich zwei Niederlagen auf. Mit 66 Punkten und einem Torverhältnis von 68:23 thront die Mannschaft an der Spitze. Der schärfste Verfolger, der SV Hülben, belegt mit 57 Punkten und einer Tordifferenz von 79:38 den zweiten Rang, hat jedoch bei zwei verbleibenden Partien keine mathematische Chance mehr, den Spitzenreiter einzuholen.

Vorfreude auf Mallorca und das Abenteuer Bezirksliga

Nach den sportlichen Pflichten wartet die verdiente Belohnung auf die Aufsteiger, auch wenn die Reise die Vereinsführung vor logistische Herausforderungen stellt. „Nach dem letzten Spiel fliegen wir gemeinsam nach Mallorca. Das haben sich die Jungs definitiv verdient – auch wenn es für die Vereinsführung vermutlich ein paar anstrengende Tage werden“, verrät Lars Förster. Der darauffolgende Schritt in die höhere Spielklasse wird mit großer Entschlossenheit vollzogen: „Wir haben Bock auf die Bezirksliga und freuen uns darauf.“

Keine Abgänge und erste Weichenstellungen für den Kader

Die personellen Weichen für die kommende Spielzeit werden im Hintergrund bereits mit Hochdruck gestellt, wobei Kontinuität die oberste Priorität genießt. Laut Lars Förster laufen die Planungen für die neue Saison bereits auf Hochtouren, sind jedoch noch nicht vollständig abgeschlossen. Dennoch kann die Abteilungsleitung bereits erste fundamentale Fakten vermelden: „Fest steht aber schon, dass es keine Abgänge geben wird und zwei Neuzugänge bereits fix sind. Zu diesen werden wir nach Abschluss der Planungen dann mehr berichten.“

Mit Demut und Tatendrang zum Klassenerhalt

Für die künftige Saison 2026/2027 bleibt die Zielsetzung des Aufsteigers trotz der aktuellen Meistereuphorie von Realismus und sportlicher Demut geprägt. In der neuen Umgebung hängen die Trauben ungleich höher, weshalb ein klarer Fokus ausgegeben wird. „Klassenerhalt. Wir gehen mit viel Freude und Tatendrang an die Aufgabe heran, wissen aber natürlich, dass die Herausforderung für uns maximal sein wird“, so das abschließende Fazit von Lars Förster.