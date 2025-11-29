Mit Auswärtssieg in die Winterpause

Die Zweite des 1. FC Saarbrücken ist mit einem deutlichen Auswärtserfolg am letzten Spieltag des Jahres vom Auswärtsspiel beim FC Palatia Limbach heimgekehrt. Beim 4:1 (3:0)-Erfolg im Kirkeler Gemeindeteil führten die Gäste zur Pause nach Treffern von Ram Jashari (6.) und Gibriel Youssef Darkaoui (21. und 45.) schon deutlich mit 3:0. Eine erste Zeitstrafe für Darkaoui überstand das Team von Trainer Sammer Mozain noch schadlos, doch während auch noch Leo Sahin ab der 63. Minute zehn Minuten draußen war, konnten die Platzherren auf dem Kunstrasenplatz "Zum Wäldchen" durch Dustin Lill (69.) auf 1:3 verkürzen. Den Endstand besorgte dann Jael Mutombo Nyota eine Viertelstunde vor Spielende mit einem verwandelten Strafstoß.

FCS-Trainer Mozain sagte nach dem Spiel: "Das war ein tolles letztes Spiel von uns mit einem prima Jahresabschluss. Wir haben gegen einen Gegner, von dem man phasenweise sah, warum sie so gut stehen, verdient gewonnen und auch die erste Unterzahlsituation, als wir schon 3:0 führten, gut überstanden. Darkaoui war heute wieder bis auf die Zeitstrafe überragend, vor allem im ersten Durchgang. Aber wir waren heute auch im Kollektiv gut und haben bis auf das Gegentor in Unterzahl alles verteidigen können. Wir gehen jetzt in die Pause, wollen uns auf einigen turnieren etwas bewegen und können mit elassenheit die Rest-Rückrunde angehen".