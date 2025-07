Mit Auswärtssieg in die heisse Testspielphase

Der FV Eppelborn geht mit einem 3:1 (1:0)-Auswärtserfolg beim Saarlandpokal-Finalisten FC Palatia Limbach in die heiße Phase der Saisonvorbereitung. Auf dem Rasenplatz im Kirkeler Gemeindeteil Altstadt stellte Fabio Lanfranco drei Minuten vor dem Pausenpfiff den Halbzeitstand her. Nach dem zwischenzeitlichen Limbacher Ausgleich erzielte Mattias Krauss mittels Doppelschlag (60. und 90.) zwei weitere Gästetreffer zum 1:3-Endstand. Am kommenden Freitag, 25. Juli, tritt der FV Eppelborn in seinem letzten Vorbereitungsspiel beim Liga-Konkurrenten FV Diefflen (18 Uhr, Kunstrasen Friedhofsweg) im Dillinger Stadtteil an.