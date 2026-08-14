Mit Auftaktschwung ins erste Heimspiel: Burgdorf empfängt Wedemark

– Foto: Lorena Pietler

Nach dem gelungenen Saisonstart beim TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II brennt der TSV Burgdorf auf seinen ersten Auftritt vor heimischem Publikum. Mit dem SC Wedemark reist allerdings ein Aufsteiger an, der trotz einer unglücklichen Auftaktniederlage keinesfalls unterschätzt werden darf.

Am Sonntag fordert der TSV Burgdorf am 2. Spieltag der Bezirksliga den Aufsteiger SC Wedemark heraus. Die Vorzeichen vor dem Duell könnten kaum unterschiedlicher sein: Burgdorf erwischte mit einem 2:1-Auswärtserfolg bei Krähenwinkel/Kaltenweide II einen Einstand nach Maß – T. Henning (27.) und N. Köhler (49.) stellten früh die Weichen auf Sieg. Der SC Wedemark hingegen musste sich zum Auftakt nach einer frühen Führung durch J. Matusche (15.) am Ende noch mit 1:2 gegen die Reserve des SC Hemmingen-Westerfeld geschlagen geben.

Dennoch herrscht bei den Hausherren Respekt vor dem kommenden Gegner. Burgdorf-Trainer Mirco Roger warnt vor voreiliger Siegessicherheit und fordert volle Konzentration von seiner Mannschaft: „Wir haben uns auf jeden Fall gut vorbereitet und wollen den Schwung aus dem Auftakt-Sieg gegen Krähenwinkel mitnehmen. Wedemark ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Gegner, den wir nicht unterschätzen werden.“