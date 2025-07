"Mit Arthur Tabler von Angermünde bekommen wir Dampf in der Offensive"

Individuelle Fortschritte im Fokus

Während das Kollektiv insgesamt kleinere Schritte in die richtige Richtung macht, hebt Oliver Siedtmann zwei Spieler gezielt hervor. „Dave Lücht und Dominik Gierke haben einen großen Schritt in ihrer Entwicklung genommen“, betont der Coach. Die individuelle Verbesserung dieser beiden Akteure ist beispielhaft für das, was sich das Trainerteam insgesamt erhofft: kontinuierliche Weiterentwicklung statt schneller Sprünge. Die Basis dafür ist gelegt – nun gilt es, die Fortschritte dauerhaft auf den Platz zu bringen.

Minimalziel: Klassenerhalt

Der MSV Rüdersdorf startet mit einem klar definierten Ziel in die Saison 2025/2026. „Nichtabstieg“, lautet das realistische Motto. Nach der Phase des Umbruchs liegt der Fokus auf Stabilität und dem Erhalt der Spielklasse. Überzogene Ambitionen gibt es nicht – der Blick bleibt auf das Wesentliche gerichtet. Jeder Punkt soll hart erarbeitet werden, jeder Spieltag zur Gelegenheit werden, weiter als Team zu wachsen.

Gosen, Briesen II und Bad Saarow als Favoriten

In der Einschätzung zur Ligaspitze benennt Siedtmann drei Teams mit klarem Potenzial. „Gosen durch ihre gute Jugendarbeit“, nennt er als ersten Favoriten. Hinzu kommen Briesen II und Bad Saarow – beide Teams sieht er ebenfalls in der Rolle von Titelanwärtern. Die Ausgangslage verspricht also eine spannende Saison – mit mehreren Kandidaten für die vorderen Plätze und einem MSV Rüdersdorf, der von unten Druck machen will.

Neuer Stürmer bringt Offensivpower

Die Transferaktivitäten des MSV blieben gezielt und überschaubar – doch ein Name könnte sich als Schlüsselperson erweisen. „Mit Arthur Tabler von Angermünde bekommen wir nochmal richtig Dampf in der Offensive“, freut sich Siedtmann. Der neue Angreifer soll dem Rüdersdorfer Angriffsspiel neue Impulse geben und für mehr Durchschlagskraft sorgen.

Klare Zustimmung zur Relegation

Zu Relegationsspielen für Vizemeister bezieht der Rüdersdorfer Trainer eindeutig Stellung: „Ja, definitiv.“ Für Vereine mit Ambitionen könne dies eine wichtige zusätzliche Aufstiegschance bedeuten – und damit den Wettbewerb um die oberen Tabellenplätze noch spannender machen.

Rüdersdorfs A-Jugend vor wichtigem Entwicklungsschritt

Neben der ersten Mannschaft blickt der Verein auch auf die Entwicklung im Nachwuchs mit Zuversicht. „Unsere A-Jugend spielt in der kommenden Saison in der Landesklasse“, berichtet Siedtmann. Dieser Schritt sei von großer Bedeutung – nicht nur für die Nachwuchsspieler selbst, sondern auch mit Blick auf deren perspektivische Einbindung in den Männerbereich: „Das wird ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu den Männern.“

Realistisch, fokussiert, zukunftsorientiert

Der MSV Rüdersdorf 1919 geht mit klarem Kurs, mutigen Talenten und gezielter Verstärkung in die neue Saison der Kreisliga Nord Ostbrandenburg. Für Trainer Oliver Siedtmann ist die Mission klar: Stabilität schaffen, den Klassenerhalt sichern und dabei die Entwicklung nicht aus dem Blick verlieren.