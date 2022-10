Mit Arbeitssieg zur Herbstmeisterschaft

Bereits am Samstagabend gastierte der SSV Neumünster-Unterschöneberg beim Tabellensiebten in Burgau und bleibt nach einem umkämpften 1:2 Sieg an der Tabellenspitze.

Die Formkurve des TSV Burgau zeigte in den letzten Wochen klar nach oben, konnten doch die vorangegangen drei Partien allesamt gewonnen werden. Und die Gastgeber stellten sich als der erwartet ballsichere Gegner heraus. Die Anfangsphase spielte sich hauptsächlich zwischen den beiden Strafräumen ab. Klare Torchancen konnte sich keines der beiden Teams erspielen. In der 37. Minute war es dann so weit: Pascal Schrodi behauptete sich gegen Spielertrainer Daniel Nolde und schickte Stefan Kirchberger auf die Reise. Nach gewonnenem Laufduell folgte die mustergültige Flanke auf den zweiten Pfosten, wo Fabian Schrodi gekonnt einnetzte. Burgau zeigte sich keinesfalls geschockt und erhöhte den Druck auf den Spitzenreiter. Der Defensivverbund des SSV um Kapitän Jürgen Litzel und Abwehrroutinier Fabian Bamberger brachte die Führung aber letztlich souverän in die Pause.

Die zweite Halbzeit startete, wie die erste aufgehört hatte: Der TSV war spielbestimmend, lies den Ball gut in den eigenen Reihen laufen und schnürte die Neumünsterer in der eigenen Hälfte ein. Der Tabellenprimus setzte aufs Kontern, agierte hier aber oft zu fahrig. Einer dieser Entlastungsangriffe wurde in der 69. Minute vom starken Mittelfeldspieler Dardan Krasniqi an der Strafraumkante gestoppt. Burgau bekam jedoch das Leder nicht gänzlich aus der Gefahrenzone und so konnte Franz Behmer mit einem feinen Heber hinter die letzte Kette Top-Torjäger Fabian Schrodi in Szene setzen, der eiskalt zum 2:0 einschob. Die Stimmung wurde jetzt etwas hitziger, viele Foulspiele hemmten auf beiden Seiten den Spielfluss. In dieser heißen Phase, schoss der Burgauer Stürmer Luca Rogg mit seinen Unmutsbekundungen übers Ziel hinaus und wurde mit einer Zeitstrafe vom Platz gestellt. Burgau steckte nicht auf und warf alles nach vorne.