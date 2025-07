Mit ambitionierten Zielen: BFC Südring und FC Amed fusionieren

14.07. +++ Südring und Amed fusionieren und rüsten auf

Der BFC Südring und der FC Amed fusionieren. Aus einem schon länger bestehenden Plan wurde nun Realität. Der neue Vereinsname lautet BFC Südring Amed. Die erste Herrenmannschaft geht in der Bezirksliga an den Start und hat große Ambitionen. Kurzfristig soll der Aufstieg in die Landesliga realisiert werden. Dafür wurden bereits sechs Zugänge vermeldet. Torjäger Nimer El-Rayan (39 Tore, 17 Assists in der abgelaufenen Saison), Timur Göktas, Julian Köppen und Marc Anthony Weisse kommen vom SV Adler, Jamal Ghazaleh von Traber Mariendorf und Daniel Protas von Novi Pazar.