Mit allen Wassern gewaschen

Zumindest ist es sicher kein Geheimnis, dass der kleinere Kunstrasenplatz in Sonneberg letztendlich eher den Hausherren in die Karten spielte. Personell konnte dabei Roberto Benn nach den Besetzungsproblemen der letzten Wochen wieder etwas aufatmen. Bis auf den weiter rotgesperrten Florian Scheidemann und dem privat verhinderten Fredi Leis waren alle Mann dabei. „Auch bei mir sah es wieder besser aus“, sagte Lance Hertel. Und der Sonneberger Kapitän übernahm dann nach einer Viertelstunde auch Verantwortung und verwandelte einen Elfmeter zur Führung (14.). Bis dato stand der FC tief, machte die Räume eng und lauerte auf Konter. Die Borscher hatten entsprechend viel den Ball und kamen gut ins Spiel. Dennoch musste der Tabellenführer einen Rückstand verdauen. Nach einem langen Abstoß und einen Steckpass kam Göhring im Zweikampf mit Hannes Bauer zu Fall und der Schiedsrichter zeigte auf den Punkt. „Ein 50:50-Elfmeter in meinen Augen“, so Gästetrainer Andreas Mannel nach dem Spiel. Die Führung spielte den Gastgebern in die Karten, die von ihrer Defensivtaktik nicht abwichen. „Ich würde das Sonneberger Spiel als destruktiv bezeichnen, viel langes Holz immer wieder kleine Fouls“, sagte Borsch-Torschütze Florian Schäfer. Er markierte nach ziemlich genau 30 Minuten den Ausgleich. Nach Doppelpass mit Johannes Kraus – der statt in der Innenverteidigung als Stürmer agierte – war der bei Rot-Weiß Erfurt ausgebildete Offensivspieler aus elf Metern mit dem linken Vollspann erfolgreich (30.). Bis zur Pause war das Spiel dann zerfahren, was auch an einer zweimaligen Verletzung von Borsch-Verteidiger Thomas Mannel lag. Einen Aufreger hatte das Spiel aber dennoch im ersten Spielabschnitt. Gerne hätte Lance Hertel einen weiteren Elfmeter erhalten: „Hier wurde Louis Göhring durch den zu spät kommenden Abwehrspieler aus Borsch deutlich für alle hörbar getreten. Doch der Schiedsrichter hatte wohl nicht den Mut einen zweiten Elfmeter zu geben. Das defekte Schuhwerk von Louis wäre Beweis genug gewesen. Wer weiß, wie das Spiel dann gelaufen wäre“, beschreibt der Sonenberger Kapitän weiter.

Nach der Pause hatte der Tabellenführer das Spiel im Griff. Sonneberg wich nicht von der Defensivtaktik ab, machte den Gästen mit allen möglichen Mitteln das Leben schwer. Wirklich Chancen für die Sonneberger gab es nach der Pause nicht. „Borsch hat weiterhin mit langen Diagonalbällen, meist auf unsere rechte Abwehrseite agiert. Sie sind das ganze Spiel ihrer Marschroute treu geblieben. Wir haben es bis auf ein zwei Ausnahmen geschafft, die ersten bzw. auch zweiten Bälle zu verteidigen. Bei uns hat sich nichts geändert. Wir standen tief sowie kompakt und lauerten auf Nadelstiche“, beschreibt Lance Hertel den Charakter der zweiten Hälfte. Trotz guter Abwehrarbeit der Sonneberger hatte der Tabellenführer noch drei gute Möglichkeiten auch drei Punkte in die Sporttasche zu packen. Einmal scheiterte Fabian Göb per Freistoß am Lattengebälk, einmal verhinderte FC-Keeper Boris Stoychev mit guter Parade gegen den Kopfball von Tim Barnewald den Einschlag und in der Schlussminute setzte Fabian Göb einen Volleyschuss aus 20 Metern knapp am Torwinkel vorbei. So blieb es letztendlich bei der Punkteteilung, die beide Torschützen des Tages gerne mitnehmen.

Lance Hertel sagte dazu: „Ich würde sagen, wir nehmen den Punkt mit und können uns darüber freuen. Es ist nicht vielen Mannschaften gelungen gegen Borsch etwas Zählbares mitzunehmen. Es war eine unserer besseren Saisonleistungen, vor allem was die Disziplin und Geschlossenheit gegen den Ball angeht. Wer weiß, wie das Spiel mit einem zweiten Elfer für uns gelaufen wäre oder wenn Philip Wittmann von Anfang an hätte mitwirken können!? Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir gegen den souveränen Spitzenreiter gespielt haben, dieser auch einige Stammspieler kompensieren musste und das Unentschieden ein absolut gerechtes Ergebnis ist.“ Optimistisch blickt Florian Schäfer hingegen in Richtung der kommenden Spiele: „Den Punkt nehmen wir gerne mit und werden dann in den nächsten zwei Wochen hoffentlich die Meisterschaft entscheiden. Wir waren spielbestimmend, haben uns aber schlussendlich nicht belohnt.“