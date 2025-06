Mit Alexander Wehrmann gelingt der SG Diemeltal ein Top Transfer.

Mit Alexander Wehrmann gelingt der SG Diemeltal ein echter Transfer-Coup. Der 20-Jährige kommt vom FC Nieheim und war dort zuletzt in der Westfalenliga aktiv. In der Offensive ist er vielseitig einsetzbar, fühlt sich sowohl auf der Zehn als auch ganz vorne oder außen wohl und bringt genau die Qualität mit, um unser Spiel in der Spitze bei gleichbleibender Effizienz noch kreativer zu gestalten. Im Training hat er von Anfang an gezeigt, dass er nicht nur torgefährlich, sondern auch passsicher und zweikampfstark ist.