Mit aktivem Spiel zum Erfolg? BCF erwartet unangenehmen Gegner im Nachholspiel Wolfratshausen bei Hellas München

Wolfratshausen – Eine Niederlage beim Ligaprimus ist kein Beinbruch. Als solchen empfanden Leo Fleischer und Adrian Neumeier das 1:3 beim 1.FC Garmisch-Partenkirchen auch nicht. Eines aber hat sich dem Trainerduo des BCF Wolfratshausen bestätigt: Schaltet die Mannschaft versehentlich in den falschen Modus, ist es vorbei mit Überlegenheit oder Vorteilen. Angedeutet hat sich das bereits beim vorangegangenen 1:1 gegen den TSV Neuried.

Vergangenen Samstag ein weiterer Beleg: „Zentraler Punkt ist, aktiver im Spiel zu sein“, sagt Fleischer und erläutert: „Wenn wir selbst nicht agieren, sondern passiv sind, wird es gegen jeden Gegner schwierig – vor allem gegen die spielstarken.“ Ein solcher war der 1.FC, und da war die abwartende Haltung mit fatalen Folgen verbunden.

Besser wollen es die Wolfratshauser im Nachholspiel bei Hellas München machen. Die Partie wird am Mittwoch um 20 Uhr an der Demleitner Straße in Obersendling angepfiffen. Zu erwarten ist ein unangenehmer Gegner auf unangenehmem Untergrund. Fleischer weiß freilich über das Mantra des Aufsteigers, seine Heimspiele ausnahmslos auf dem kleinen Kunstrasenplatz der Anlage des FC Wacker München auszutragen. Ein Problem macht er daraus nicht. Schließlich habe man sich auch in Haidhausen auf Kunstrasen teuer verkauft. „Außerdem haben wir auf unserem Kunstrasen am Montag richtig gut trainiert.“

Ohnehin müsse man sich im Herbst – losgelöst von der Beschaffenheit der Grüns – auf schwierige Platzverhältnisse einstellen. Bisweilen auch auf mehr. Fleischer betont, dass man sich keinesfalls von einer möglicherweise „aggressiven Zweikampfführung“ der Gastgeber beeindrucken lassen dürfe.