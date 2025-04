"Mit Abstand unsere beste Saisonleistung" - Dennoch nur Remis

Beide Teams waren in den vergangenen Wochen sehr formstark und spielten sich aus dem Tabellenkeller heraus. Bavenstedt gewann fünf der sechs Partien vor dem Duell gegen Mühlenfeld und der Aufsteiger war vor dem Spiel am Montag seit sechs Spielen ungeschlagen. Am Montag jedoch übernahm Mühlenfeld direkt das Ruder.

Das Team von Mario Pohl hatte enorm viele Spielanteile und ließ den Gegner sich nicht entfalten, sodass man eine Vielzahl an Hochkarätern hatte, die man alle vergab. Außerdem hätten die Gäste zwei Handelfmeter bekommen müssen, so Mario Pohl, wobei man auch Glück hatte, als Bavenstedt einen Foulelfmeter nicht zugesprochen bekam.

So kam es also, dass es keinen Sieger gab und Mühlenfeld zum fünften Mal Unentschieden im neuen Jahr spielte. "Das Spiel hätten wir gewinnen müssen. Da waren sich beide Trainer einig. Das war mit Abstand unsere beste Saisonleistung und ein klasse Osterwochenende meiner Jungs. Schade, dass sie sich nicht mit dem Dreier belohnt haben." resümierte Pohl.

Weiter geht es für Mühlenfeld am Sonntag in Barsinghausen, während Bavenstedt am Samstag in Tündern spielt,,