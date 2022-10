"Mit Abstand das schlechteste Spiel der Saison“ - Penzberg geht unter Klatsche gegen Hertha

Penzberg – Am Stadionausgang traf man in der Pause treue FC-Zuschauer, die nun auch nicht wussten, was zu tun ist. Dableiben, wie es der Anstand gebietet? Oder doch gehen? Simon Ollert hätte niemandem einen verfrühten Abschied übel genommen. Er entschuldigte sich gar hinterher im Namen des Klubs bei allen Anhängern der Penzberger Fußballer, „die den Eintritt gezahlt haben“. 0:4 lag der FCP nach 45 Minuten hinten. Wobei das Ergebnis nicht einmal die gesamte Wucht dieser Klatsche ausdrücken konnte. Nach 90 Minuten hieß es 0:5. Penzberg – vorgeführt von Hellas München. „Ich bin einfach nur enttäuscht und traurig“, sgate Simon Ollert einige Stunden nach Spielende.

In der Halbzeit versagten ihm die Worte. Was sollte er auch zu diesem desolaten Auftritt sagen? „Mit Abstand das schlechteste Spiel der Saison“, analysierte der Trainer. Fotios Roumbos übernahm die Rolle des Seelentrösters. Als die Penzberger wieder aufs Feld schlichen, krallte er sich die Truppe und stimmte sie – für alle sicht- und hörbar – auf den zweiten Abschnitt ein. Klappte insofern, als dass sich die Zensuren der Penzberger danach von ungenügend auf mangelhaft besserten. Das Urteil der Besucher zur Pause fiel jedenfalls vernichtend aus. Von A-Klassen-Niveau sprachen die einen, die etwas gnädigeren verorteten die Leistung des FCP noch in der Kreisklasse.

FC Penzberg liegt zur Pause schon mit 0:4 hinten

Man muss dieses Debakel auf zwei Ebenen durchdeklinieren, auch wenn natürlich beide ineinander verschmelzen. Einmal wäre da die mentale Seite, auf der Simon Ollert verzweifelt nach den Grundtugenden suchte, für die er steht. Zu keinem Zeitpunkt drängte sich der Eindruck auf, dass dieses Penzberger Team an sich glaubte oder sein volles Pensum aufbot. Die laxe Einstellung alleine nahm der Coach zum Anlass, eine Woche der Selbstreflexion auszurufen. Bis zum nächsten Training am Dienstag sollen alle Mann in sich gehen und selbst hinterfragen – inklusive Coach. Ollert erwartet, dass „am Dienstag jeder seine Analyse mitbringt“. Niemals werde er seine Mannschaft an den Pranger stellen oder schlecht reden. Aber Gedanken soll sich bitteschön jeder machen, wie das passieren konnte. „Mir ist wichtig, dass man es nicht auf andere schiebt“, betont der Trainer.