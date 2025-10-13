Mit „absoluter Topleistung“: Wildsteig/Rottenbuch zerlegen MTV Berg und klettern in der Tabelle

Der FC Wildsteig/Rottenbuch feiert einen 5:0-Sieg über den MTV Berg – Drei Tore fielen binnen neun Minuten.
Einen souveränen und unangefochtenen 5:0-Heimsieg hat der FC Wildsteig/Rottenbuch gegen den MTV Berg gefeiert. Das Team zog somit am Tabellennachbarn vorbei und ist nun Sechster der Kreisliga 1. Nicht Liga Top-Torjäger Marcel Höhne (10 Tore) vom MTV bestimmte die Begegnung, sondern die Angreifer des FC.
„Heute haben wir sowohl läuferisch als auch taktisch eine absolute Topleistung gebracht und diese mit Toren veredelt“, sagte FC-Trainer Hubert Jungmann. Ein wichtiger Umstand sei auch gewesen, dass – angesichts der Personalsituation – man nun auch von der Ersatzbank her wieder flexibler agieren kann.
Wildsteig/Rottenbuch war von Anfang an spielbestimmend. Bergs Torhüter Tobias Stingl parierte einen Schuss von Adrian Niggl. Nach dem folgenden Eckball köpfte Martin Hennebach freistehend übers Gehäuse. Ein Konter über Tobias Trainer landete im Rückraum bei Martin Zeller, der für die 1:0 Führung sorgte (13.). Der Distanzschuss danach von Moritz Wapper aus 25 Meter ging knapp am Tor vorbei und war letztlich der einzig nennenswerte Abschluss von Berg in der ganzen Partie. Top-Torjäger Höhne biss sich stattdessen an der überragenden Abwehr der Heimmannschaft die Zähne aus und wurde komplett abgemeldet.
Fabian Kees erzielte ein Tor, der Treffer wurde jedoch wegen angeblichen Abseits nicht gegeben (24.). Wiederum Kees hatte die nächste Chance, seinen Schuss mit der Pike lenkte Bergs Schlussmann noch an den Pfosten. Als Kees den nächsten Ball zu Tobias Trainer durchsteckte, versenkte dieser den Ball aus 13 Meter flach ins lange Eck (31.). Trainer hätte für eine beruhigende Pausenführung sorgen können, seinen Alleingang wehrte Bergs Keeper ab, den Nachschuss lenkte Maximilian Maiwald zur Ecke ab.
Nach der Pause blieb der FC weiter am Drücker, einen Kopfball von Hennebach entschärfte Bergs Torhüter in höchster Not. Sein Abwurf danach landete bei Adrian Niggl, dessen Abschluss verfehlte jedoch das Tor. Dann ging es Schlag auf Schlag: Im Dreiminuten-Takt erhöhte Wildsteig/Rottenbuch von 2:0 auf 5:0. Ein Konter über rechts von Trainer landete bei Fabian Kees, der aus kurzer Distanz einnetzte. Es folgte der nächste Konter über links, wieder Trainer zu Kees – und aus elf Metern folgte das vierte Tor. Der nächste Angriff lief über Tobias Schweiger, seine Flanke versenkte Adrian Niggl zum 5:0. „Obwohl wir zur Halbzeit 2:0 in Führung lagen, blieben wir gierig auf Zweikämpfe und weitere Tore“, lautete das Fazit von Hennebach vom FC-Trainerduo.