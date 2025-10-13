Mit „absoluter Topleistung“: Wildsteig/Rottenbuch zerlegen MTV Berg und klettern in der Tabelle

Fotos Fussball Wildsteig_Rottenbuch - Berg, Kreisliga, Fußball, Holger Wieland – Foto: Holger Wieland

Der FC Wildsteig/Rottenbuch feiert einen 5:0-Sieg über den MTV Berg – Drei Tore fielen binnen neun Minuten.

Einen souveränen und unangefochtenen 5:0-Heimsieg hat der FC Wildsteig/Rottenbuch gegen den MTV Berg gefeiert. Das Team zog somit am Tabellennachbarn vorbei und ist nun Sechster der Kreisliga 1. Nicht Liga Top-Torjäger Marcel Höhne (10 Tore) vom MTV bestimmte die Begegnung, sondern die Angreifer des FC. FC-Coach Junngmann vollauf zufrieden

„Heute haben wir sowohl läuferisch als auch taktisch eine absolute Topleistung gebracht und diese mit Toren veredelt“, sagte FC-Trainer Hubert Jungmann. Ein wichtiger Umstand sei auch gewesen, dass – angesichts der Personalsituation – man nun auch von der Ersatzbank her wieder flexibler agieren kann. Wildsteig/Rottenbuch war von Anfang an spielbestimmend. Bergs Torhüter Tobias Stingl parierte einen Schuss von Adrian Niggl. Nach dem folgenden Eckball köpfte Martin Hennebach freistehend übers Gehäuse. Ein Konter über Tobias Trainer landete im Rückraum bei Martin Zeller, der für die 1:0 Führung sorgte (13.). Der Distanzschuss danach von Moritz Wapper aus 25 Meter ging knapp am Tor vorbei und war letztlich der einzig nennenswerte Abschluss von Berg in der ganzen Partie. Top-Torjäger Höhne biss sich stattdessen an der überragenden Abwehr der Heimmannschaft die Zähne aus und wurde komplett abgemeldet.