„Mit 80 Prozent geht es nicht“ –Geretsried II will im Test dominieren

Nachhaltigen Lerneffekt aus der jüngsten 1:2-Niederlage beim SV Münsing erhofft sich Lukas Haustein für die nächste Partie seines TuS Geretsried II beim SV München West II (Dienstag, 20 Uhr) an. „Ich denke, jeder der dabei war hat verstanden, dass es mit 80 Prozent nicht geht“, fasst der TuS-Coach zusammen. Nachdem er mit der Darbietung seines Teams in der ersten Halbzeit „sehr unzufrieden“ gewesen war, habe ihn die Leistung in der zweiten Halbzeit „besänftigt“. Darauf könne man aufbauen, so Haustein, der den Vergleich mit dem Tabellenzweiten der Münchner A-Klasse 4 nutzen will, „vielleicht mal Spieler auf anderen Positionen zu testen.“ So könnte beispielsweise Georg Kanzler als Außenverteidiger auflaufen, Michael Öttl. „offensiv über außen kommen“ und Julian Schedl sich zentral auf der Sechserposition beweisen. Auf jeden Fall sei der Anspruch für den dritten Test in der Wintervorbereitung, „dass wir das Spiel dominieren“, betont TuS-Coach Lukas Haustein.