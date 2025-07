Der Kampf gegen Doping wird auch im Fußball verfolgt. – Foto: Marcel Eichholz

Mit 75 Jahren – Dr. Schmidt macht die 30 voll Der ehemalige Zweitligaspieler und Mediziner Dr. Michael Schmidt, der am Montag sein 75. Lebensjahr vollendet, hängt eine Saison als Dopingarzt des Deutschen Fußball-Bundes dran. Wie er zu dem Job kam und wie ein Spieltag für ihn abläuft.

Profi-Fußball ist ein Spektakel. Im Mittelpunkt stehen Spieler und Trainer über die in aller Ausführlichkeit berichtet wird – was sie verdienen, mit wem sie liiert sind, sogar über ihre Frisuren und Tattoos. Aber bei jedem Spiel in den obersten drei Spielklassen arbeiten auch Fußballfreunde im Hintergrund, unauffällig und unscheinbar. Einer von ihnen ist der Mettmanner Dr. Michael Schmidt, der bei Bundesligaspielen als Dopingkontrollarzt für den Deutschen Fußball-Bund (DFB) fungiert.

In der öffentlichen Wahrnehmung ist Doping im Fußball kaum ein Thema, doch der DFB nimmt es ernst. Er bekennt sich zum Dopingverbot, um die Spieler und Spielerinnen vor Gesundheitsschäden zu bewahren und die Fairness im sportlichen Wettbewerb zu erhalten, heißt es in seinen Statuten. Deshalb werden bei den Spielen der obersten drei Ligen Kontrollen nach den Anti-Doping-Richtlinien des DFB, der entsprechenden Reglements der Fifa und Uefa beziehungsweise des NADA-Codes durchgeführt. Dr. Rainer Koch, 1. DFB-Vizepräsident, erklärt: „Wir arbeiten seit vielen Jahren mit der NADA zusammen. Denn der Anti-Doping Kampf kann nur in Zusammenarbeit mit allen Partnern gelingen.“ Seit vielen Jahren ist auch Michael Schmidt dabei, der seit 1996 für den DFB im Einsatz ist. Dabei bringt er nicht nur die notwendigen Voraussetzungen mit, sondern gehört zu den ganz wenigen, die Medizin und Fußball auf für sie wunderbare Weise verbunden haben. „Fußball ist meine große Leidenschaft. Das war schon als kleiner Junge so“, bekennt er. „Und er hat mich bis heute nie losgelassen.“

Mit dem Herzen dabei In Homburg hatte er mit Fortuna Düsseldorfs späterem Rekord- und Nationalspieler Gerd Zewe, mit dem er noch heute freundschaftlich verbunden ist, die Schulbank gedrückt. Schmidt spielte zwischen 1969 und 1973 für den FC Homburg in der Regionalliga, der damals zweithöchsten Klasse. „Damit habe ich mein Studium finanziert“, sagt der Mediziner rückblickend. Als er 1975 aus dem Saarland nach Mettmann kam, um am Krankenhaus erste Erfahrungen als Assistenzarzt zu sammeln, kickte er für den Mettmanner SC und den TSV Metzkausen, bei dem er anschließend auch Trainer und Vorsitzender war und seinen Freund Helmut Steigerwald kennenlernte. 1982 machte sich der Facharzt für Chirurgie und Sportmedizin selbstständig, eröffnete seine Praxis und wurde in der Kreisstadt heimisch. So ist er auch Präsident des ältesten Kegelklubs: den 1962 gegründeten Holzjägern.