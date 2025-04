Mit 63 noch regelmäßig im Einsatz: „Walter ist eine Legende“

Wo der Ball hingehört, weiß Walter Gatscher natürlich noch immer. – Foto: Andreas Mayr

Walter Gatscher ist 63 Jahre alt und läuft noch immer für den SC Eibsee Grainau auf. Der Routinier will auch in der kommenden Saison noch mitmischen.

Grainau – 1978 scheidet die deutsche Nationalelf bei der WM in Argentinien in der Vorrunde aus, der erste „Star-Wars“-Film erscheint in den Kinos, Dirk Nowitzki erblickt das Licht der Welt – und: der 17-jährige Walter Gatscher steht zum ersten Mal für die Herrenmannschaft des SC „Eibsee“ Grainau auf dem Platz. Seitdem hat sich vieles verändert. Der DFB wurde zweimal Weltmeister, Star-Wars ist eine Weltmarke, mit inzwischen elf Kinofilmen, und Dirk Nowitzki einer der besten Basketballer der Geschichte. Eine Sache blieb jedoch gleich: Gatscher schnürt noch immer die Fußballschuhe in Grainau. Und das nicht etwa für die Altherren-Mannschaft. Nein, der mittlerweile 63-Jährige läuft noch immer regelmäßig in der B-Klasse auf. Damit ist er wohl einer der ältesten Amateur-Fußballer Bayerns.

Walter Gatscher hat beim SC Eibsee Grainau II die höchste Trainingsbeteiligung 765 Pflichtspiele hat er seitdem gesammelt, mit Test- und Turnierspielen sind es laut seiner Zählung weit über 1000. Alle für einen Verein. „Den Zusammenhalt, den wir hier haben, gibt es nicht so oft.“ Das drückt sich nicht nur auf dem Platz aus. Nach dem Spiel gibt es das wohlverdiente Bier – bei Gatscher immer die alkoholfreie Variante – es wird Karten gespielt und gelacht.

„Es macht mir nach so langer Zeit immer noch Spaß", erzählt er nach einem Spiel seines Teams. Beim 2:0-Sieg hat es dieses Mal nicht für einen Einsatz gereicht. Denn er kam gerade erst aus dem Urlaub zurück, verpasste durch diesen Trainingseinheiten. Eine Sache, die sonst nie passiert: „Diese Saison war ich in der zweiten Mannschaft der mit der höchsten Trainingsbeteiligung." „Walter ist eine Legende, von ihm können wir uns alle viel abschauen. Respekt, dass er es noch so durchzieht." Kapitän Jakob Lorenz Für seine Mitspieler ist es selbstverständlich, mit ihm zu trainieren und gemeinsam auf dem Feld zu stehen. Kapitän Jakob Lorenz, der mit 25 Jahren 38 Jahre jünger als sein Team-Kollege ist, hält es sogar für eine Ehre: „Walter ist eine Legende, von ihm können wir uns alle viel abschauen. Respekt, dass er es noch so durchzieht." Auch Abteilungsleiter Stefan Elsner, mit 36 Jahren eigentlich einer der älteren, ist ebenfalls in der zweiten Mannschaft aktiv und bewundert die Langlebigkeit: „Es ist was Besonderes, da noch mitzumachen." Und dass der Oldie dem Team immer noch was geben kann, ist ihm auch bewusst. „Er ist natürlich nicht mehr der Schnellste, aber wenn der Ball kommt, hat er es technisch drauf zu wissen, wo er hinmuss."

Ehrung im Vorjahr: Während seine Grainau-Kollegen aufhören, geht es für „Walde“ weiter. – Foto: DK