Mit 55 Punkten in die Winterpause

Der Marxheimer Plan, den Gegner von Beginn an unter Druck zu setzen, gelang zunächst nicht wie gewünscht. Die Viktoria war in der Anfangsphase die agilere und griffigere Mannschaft. Riccardo Piritore wäre in der 2. Minute fast der Führungstreffer gelungen, aber sein Schuss aus halbrechter Position verfehlte den Kasten von FCM-Keeper Noah Straube um einen halben Meter. Stück für Stück arbeitete sich der Tabellenführer ins Match. Zwar waren die Spielanteile nahezu ausgeglichen, aber die Chancen gab es nun auf Marxheimer Seite. Muhamet Aliajs Kopfball landete an der Latte und Gianfranco Giliberto setzte den Nachschuss akrobatisch mit dem Rücken zum Tor knapp drüber (9.). Eine Flanke von Mohamed Boyardan ließ G. Giliberto geschickt über die Stirn rutschen, verfehlte das lange Eck jedoch (12.). Nachdem auch Aliajs Gewaltschuss aus 25 Metern hauchdünn übers Tor flog (15.), kam zweimal innerhalb von 120 Sekunden die Marxheimer „Geheimwaffe“ zum Einsatz. Kai Senftleben brachte zwei Einwürfe brandgefährlich in den Sindlinger Strafraum und zunächst verlängerte Nahom Abraha die Kugel unglücklich ins eigene Tor (1:0, 20.). Und kurz darauf war es Marco Giliberto, der „Schleuder-Kais“ Einwurf aus fünf Metern Torentfernung ins rechte Eck einnickte (22.). Aber auch die Viktoria blieb nicht tatenlos und legte in der 31. Minute einen starken Angriff auf den Kunstrasen. Nach einer geschickten Seitenverlagerung kam Piritore zu einer ungestörten Flanke von der rechten Seite, Nico Schneider nahm den Ball etwa zwölf Meter vor dem Tor mit der Brust an und haute ihn anschließend per Vollspann unhaltbar ins rechte Toreck (2:1, 31.). Dass es dabei bis zur Pause blieb, war durchaus glücklich für die Sindlinger, denn Eseyas Bariagabers Schuss, nach starker Vorlage von Boyardan, wurde kurz vor der Linie abgeblockt (34.) und auch die beiden Aktionen von Aliaj – Drehschuss aus sechs Metern knapp drüber (37.) und 20m-Freistoß am rechten Winkel vorbei (41.) – hätten durchaus mindestens einen Treffer verdient gehabt.

Zur zweiten Halbzeit brachte die Viktoria Alessandro Attardo, der gegen Marxheim oft und gerne trifft, ins Spiel. Und – nehmen wir es vorweg: Er war es, der die einzige ernsthafte Torchance der Sindlinger in den zweiten 45 Minute hatte, als sein gut angesetzter Flachschuss aus 17 Metern neben dem rechten Pfosten ins Toraus ging (65.). Davor und danach war es der FCM, der seine großen Chancen eine lange Zeit jedoch nicht verwerten konnte. Nach einer geschickten Vorlage von Niklas Freitag knallte der Schuss von Gian Giliberto an den rechten Pfosten (55.). Dann war es Giliberto als Vorbereiter, dessen scharfe Hereingabe Boyardan freistehend aus fünf Metern Torentfernung nicht richtig traf (75.). In der 83. Minute schien die Partie entschieden: Freitag und der eingewechselte Benjamin Bakay spielten sich auf der linken Seite perfekt durch und Bakays Querpass von der Grundlinie fand Giliberto am langen Pfosten. Für den Torjäger eigentlich ein leichter Job, aber ihm klebte heute ein wenig das Pech am Stiefel und so ging sein Abschluss am rechten Pfosten vorbei. Durch diesen kleinen Marxheimer Chancenwucher blieb die Viktoria „im Spiel“. Zwar konnten sich die Sindlinger keine klaren Tormöglichkeiten erarbeiten, aber ein „lucky punch“ ist natürlich immer möglich. So dauerte es bis in die Schlussminute und erst dann war der Sieg der Gastgeber in trockenen Tüchern. Aliaj schickte in einer Kontersituation Bakay auf dem rechten Flügel, der kurz verzögerte und per Hacke den hinterlaufenden Boyardan bediente. Boyardan lief aus leicht spitzem Winkel auf Mehmet Aslan zu und ließ ihm bei seinem Schuss aus sechs Metern in den linken Winkel keine Abwehrchance (3:1, 90.). Deckel drauf!

Somit geht der FCM mit einer (fast) makellosen Bilanz – 18S, 1U, 1N – in die Winterpause. Eine in der Tat überragende Gesamtleistung im vergangenen halben Jahr! Insbesondere die letzten Spiele, bei denen man im Wochentakt der kompletten Spitzengruppe gegenüberstand, waren beeindruckend. Trotz stellenweise müder Köpfe und Beine schaffte man es mit einer Mischung aus Qualität, Einstellung, Leidenschaft, Disziplin und Fitness, alle Gegner auf Distanz zu halten und ungeschlagen aus dieser schwierigen Vorweihnachtszeit zu kommen. Chapeau!