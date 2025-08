Der SSV Alemannia Brenig hat in der vergangenen Saison den Aufstieg in die Kreisliga C klargemacht. – Foto: SSV Alemannia Brenig

Mit 50-Tore-Mann: So soll Alemannia Brenig der Klassenerhalt gelingen Kreisliga C1 Bonn: Nach dem Aufstieg in die Kreisliga C steht der SSV Alemannia Brenig vor neuen Herausforderungen. Der sportliche Leiter David Hegger ist optimistisch, dass es mit dem Klassenerhalt klappt.

Für viele ist der Aufstieg das Ziel – für den SSV Alemannia Brenig war es ein hart erarbeiteter Lohn. Nach einer erfolgreichen Saison in der Kreisliga D startet das Team nun in der Bonner C-Klasse – mit viel Respekt vor der neuen Liga, aber auch mit Selbstvertrauen. Der sportliche Leiter David Hegger blickt mit Stolz auf die vergangene Spielzeit zurück und erklärt, weshalb der Klassenerhalt in dieser Saison das einzig realistische Ziel ist.

„Die letzte Saison war für uns ein voller Erfolg“, sagt Hegger und verweist auf die schwierigen Rahmenbedingungen: „Durch den Naturrasen können wir im Winter nicht trainieren.“ Umso bemerkenswerter sei die Leistung des Teams gewesen, sich dennoch den Aufstieg zu sichern. Sonderlob für den 50-Tore-Mann

Zwei Spieler verdienen aus Heggers Sicht eine besondere Erwähnung. Torjäger Mario Becker, der mit 50(!) Toren in 19 Spielen maßgeblich am Aufstieg beteiligt war. "Ohne ihn - das müssen wir so klar sagen - wären wir wohl nicht aufgestiegen", betont Hegger, der auch Matthias Hartmann ein Sonderlob aussprach. Hartmann rückte in einer Notsituation kurzerhand ins Tor – ohne je zuvor Torwart gewesen zu sein – und rettete dabei wichtige Punkte. Die Vorbereitung auf das neue Kapitel begann am 15. Juli – erneut unter erschwerten Bedingungen. Viele Spieler sind Familienväter, die in den Sommerferien verständlicherweise andere Prioritäten setzen. „Da geht es vielen anderen Vereinen genauso“, stellt Hegger fest. Trotz dieser Umstände zieht er eine erste positive Bilanz, auch wenn die endgültige Standortbestimmung noch aussteht.