Mit 42 noch immer entscheidend: „Opa“ liefert ab Karabulut zeigt’s allen: Mit 42 noch der Unterschiedsspielerrn Verlinkte Inhalte Kreisliga B2 Düren TSV Düren II Yunus Karabulut

Yunus Karabulut liefert beim 4:3-Sieg über Oberzier II eine herausragende Leistung ab. Warum ihn Fußball noch immer antreibt, wieso er den Spitznamen „OPA“ humorvoll trägt und weshalb der TSV Düren für ihn längst Heimat ist, erzählt er im Interview.

Yunus Karabulut hat am vergangenen Wochenende einmal mehr gezeigt, warum er beim TSV Düren II seit Jahren zu den absoluten Stützen gehört. Beim spektakulären 4:3-Erfolg über den BC Oberzier II war der 42-Jährige an allen vier Treffern direkt beteiligt: Zwei Tore erzielte er selbst, zwei weitere bereitete er mit Übersicht und Erfahrung vor. Für ihn war es ein Spiel, das alles bot, was der Amateurfußball ausmacht. „Das war ein extrem intensives Duell. Wir haben uns auf ein schweres Spiel eingestellt, aber dass es am Ende so eng wird, hätte keiner gedacht“, schildert Karabulut. Die Schlussphase sei „richtig nervenaufreibend“ gewesen, doch genau solche Abende seien es, die ihm den Sport seit Jahrzehnten so bedeuten. Motivationsprobleme kennt der 42-Jährige trotz seines Alters nicht – im Gegenteil. „Fußball gehört einfach zu meinem Leben. Sobald ich auf dem Platz stehe, vergesse ich den ganzen Alltagsstress“, sagt er. Das gemeinsame Lachen, der Konkurrenzkampf, die Bewegung und die Kabinenatmosphäre seien für ihn wie ein Reset-Knopf. „Solange mein Körper mitmacht und ich der Mannschaft helfen kann, gebe ich jedes Wochenende alles.“

Mit 181 Toren und 67 Vorlagen in 286 Spielen ist Karabulut seit Jahren einer der produktivsten Spieler im Verein – und doch sieht er die Gründe dafür vor allem um sich herum. „Ich profitiere sehr von der Mannschaft. Viele spielen schon lange zusammen, wir kennen uns quasi blind. Wenn man so viel Spaß hat wie wir, spielt man automatisch besser.“ Die beeindruckenden Zahlen seien ein Teil seiner Karriere, aber vor allem Ausdruck eines funktionierenden Kollektivs. Über sich selbst kann der Offensivmann lachen – auch über seinen FuPa-Spitznamen „OPA“. Der stammt aus der eigenen Kabine und war ursprünglich als neckender Spruch gemeint. „Aber da steckt ja ein wahrer Kern drin“, sagt er grinsend. Mittlerweile trage er den Namen „mit einem Lächeln“, denn er sei für ihn eher ein Zeichen von Anerkennung. „Die Jungs wissen, dass ich trotz meines Alters voll dabei bin und meinen Teil beitrage.“