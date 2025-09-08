Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Edi Jung hebt ab: Der Oberschopfheimer Spielertrainer wird vom Sulzer Till Olbrich gestört. – Foto: Wolfgang Künstle
Mit 4:2 gewinnt der SV Oberschopfheim am Sonntag gegen den FV Sulz
Der FV Sulz hingegen tritt auf der Stelle – und hängt im Tabellenkeller fest.
Beim 4:2 (1:1) über den FV Sulz unterstreicht Fußball-Bezirksligist SV Oberschopfheim seine gute Frühform. Der FV Sulz hingegen tritt auf der Stelle – und hängt im Tabellenkeller fest.
Was kann Ümit Sen doch wütend werden. Wer von den Sulzer Fußballern es noch nicht wusste, der lernte seinen Übungsleiter in der Trinkpause der zweiten Halbzeit im Spiel beim SV Oberschopfheim kennen. Denn da hallte die Ansprache des 32-jährigen vom Auberg vermutlich bis weit hinaus in die Rheinebene. Was er dabei kundtat, ist zu großen Teilen nicht druckreif, doch er animierte seine Ballkünstler nachdrücklich, die Gegenspieler im Mittelfeld nicht laufen zu lassen, sondern sich ihnen etwas konsequenter entgegenzustellen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.