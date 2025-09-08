Mit 4:2 gewinnt der SV Oberschopfheim am Sonntag gegen den FV Sulz

Was kann Ümit Sen doch wütend werden. Wer von den Sulzer Fußballern es noch nicht wusste, der lernte seinen Übungsleiter in der Trinkpause der zweiten Halbzeit im Spiel beim SV Oberschopfheim kennen. Denn da hallte die Ansprache des 32-jährigen vom Auberg vermutlich bis weit hinaus in die Rheinebene. Was er dabei kundtat, ist zu großen Teilen nicht druckreif, doch er animierte seine Ballkünstler nachdrücklich, die Gegenspieler im Mittelfeld nicht laufen zu lassen, sondern sich ihnen etwas konsequenter entgegenzustellen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.