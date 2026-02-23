Mit 4 Tagen Verspätung: Bayern II & Haching eröffnen Frühjahrsrunde

Haben Markus Schwabl (re.) und Simon Skarlatidis gleich zum Auftakt Grund zum Jubeln? – Foto: Sven Leifer

Jetzt aber: Eigentlich hätten der FC Bayern München II und die SpVgg Unterhaching schon am vergangenen Freitag die Frühjahrsrunde in der Regionalliga Bayern einläuten sollen. Doch kräftige Schneefälle in der Landeshauptstadt machten dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung. Die Partie musste abgesagt werden. Mittlerweile sind die Temperaturen aber nicht nur in München deutlich nach oben gegangen, der Schnee ist wieder weggetaut und so sollte einer Austragung am Dienstagabend nichts im Weg stehen.

Das Warten hat ein Ende, endlich geht`s wieder los, endlich herrscht wieder Wettkampfstimmung. "Wir freuen uns, dass es wieder losgeht und hätten auch schon gerne am Freitagabend gespielt. Auch am neuen Spieltermin am Dienstag erwarte ich die Bereitschaft von allen, diese Partie gewinnen zu wollen. Der Gegner ist erstmal zweitranging. Wir wollen unser Spiel auf den Platz bekommen und mit einem Pflichtspielsieg starten", erklärt FCB-Coach Holger Seitz im Vorfeld der Partie. Die Hausherren müssen auf Tim Binder (Fußverletzung), Leon Klanac (Oberschenkelverletzung) Steve Breitkreuz und Younes Aitamer (beide Knieverletzung) verzichten.

Gut drei Monate Pause hat die SpVgg Unterhaching hinter sich. Wie bewertet Coach Sven Bender die lange Phase ohne Wettkampfcharakter? "Für mich war das kein kompletter Stopp, sondern eher ein kurzer Break. Wir haben die Testspiele genutzt, um im Rhythmus zu bleiben. Jetzt geht es wieder um Punkte – und darauf haben wir große Lust. Wir sind hungrig und freuen uns, dass es endlich wieder losgeht."





Nur drei Tage nach dem Auftakt geht es für die Bayern-Amateure bereits am Freitagabend ebenfalls im Grünwalder Stadion gegen die SpVgg Hankofen-Hailing weiter. Die Hachinger reisen tags darauf am Samstag nach Unterfranken und bestreiten beim TSV Aubstadt das zweite Auswärtsspiel in Folge.