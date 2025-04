Mit 38 noch lange nicht genug: Serhat Cakmak überragt mit sieben Toren

FuPa Württemberg präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

Serhat Cakmak: Natürlich freut man sich über so ein außergewöhnliches Ergebnis, aber uns war auch bewusst, dass der Gegner es an diesem Tag schwer haben wird. Trotzdem war es für uns wichtig, das Spiel mit Ruhe anzugehen und unsere Chancen konsequent zu nutzen – gerade, weil die Tordifferenz in dieser Saison eine große Rolle spielt.

FuPa: Hast du in deiner Karriere schon einmal ein ähnlich spektakuläres Spiel erlebt? Und warst du jemals zuvor in einer Partie an neun Treffern direkt beteiligt?

Serhat Cakmak: So ein Spiel ist mir tatsächlich noch nie passiert. Natürlich hatte ich in meiner Karriere einige Highlights, aber sieben Tore in einem Spiel plus zwei Assists sind definitiv ein persönlicher Rekord. Das zeigt einfach, wie gut unser Team harmoniert hat und dass wir bis zum Schluss konzentriert geblieben sind.

FuPa: Mit nur zwei Niederlagen steht ihr aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz. Wie konkret beschäftigt euch das Thema Aufstieg – und was habt ihr euch für den Rest der Saison noch vorgenommen?

Serhat Cakmak: Der Aufstieg ist natürlich von Anfang an unser Ziel aber wir versuchen, von Spiel zu Spiel zu denken. Wir werden einfach weiterhin unsere Leistung abrufen und müssen alles geben im nächsten Spiel gegen SC Uhingen zu gewinnen, auf das Spiel freue ich mich besonders, da ich gegen paar alte gute Freunde spielen werde. Unser Ziel ist es, bis zum Saisonende oben dranzubleiben und dann zu schauen, was möglich ist.

FuPa: Mit 38 Jahren zählst du nach wie vor zu den Leistungsträgern deines Teams. Wie viel Freude bereitet dir der Fußball aktuell – und wie lange dürfen wir dich deiner Einschätzung nach noch auf dem Platz erleben?

Serhat Cakmak: Fußball ist nach wie vor meine große Leidenschaft, und solange der Körper mitmacht, werde ich weitermachen. Ich fühle mich fit, habe Spaß mit den Jungs und genieße jede Minute auf dem Platz und besonders nach den Spielen im Kabuff beim Sportverein Göppingen mit kalten Getränken. Natürlich denkt man mit 38 über die Zukunft nach, aber solange ich der Mannschaft helfen kann und es mir Freude bereitet, sehe ich keinen Grund aufzuhören.

FuPa: Was macht dich als Spieler besonders – und auf welche Weise bringst du dich auf und neben dem Platz am stärksten in die Mannschaft ein?

Serhat Cakmak: Ich denke, meine Erfahrung hilft dem Team. Ich weiß, in welchen Momenten Ruhe gefragt ist und wann wir das Tempo anziehen müssen. Zudem versuche ich, meine Mitspieler zu pushen und auch außerhalb des Platzes eine Führungsrolle zu übernehmen.

Fußball ist nicht nur ein Spiel, sondern auch Teamgeist, Leidenschaft und Mentalität – und genau da ist die Bindung im Team was uns so besonders macht. Zum Schluss möchte ich meinen Teamkollegen noch eins sagen, wir müssen zusammen alles geben, um den langersehnten Aufstieg zu schaffen, da bin ich mir sicher, dass jeder einzelne alles dafür tun wird. Denn wir sind nur Zusammenstärker.