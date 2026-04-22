Mit 36 kein bisschen leise

FuPa: Am Wochenende ging es gegen Korbach II. Wie bewertest du den 6:0-Sieg?

FuPa: Du selbst warst viermal erfolgreich und konntest einen Assist beisteuern – wie erklärst du deine nicht zum ersten Mal gute Tagesform?

Romeo Ciprian Spetcu: Jedes Spiel in dieser Liga kann schwierig sein, wenn die Mannschaft nicht das zeigt, was sie kann. Zum Glück war das Spiel gegen Korbach II ein gutes für uns.

Romeo Ciprian Spetcu: Auf persönlicher Ebene ist es für mich, gerade mit Blick darauf, dass ich bald 37 werde, in erster Linie wichtig, nach jedem Spiel gesund zu bleiben. Und je mehr ich der Mannschaft helfen kann, desto mehr freut mich das.

FuPa: Fünf Scorer sind für dich angesichts von 49 Scorern in 21 Spielen fast schon wenig. Spaß beiseite: Man bekommt das Gefühl, dass du für die Liga vielleicht überqualifiziert bist. Wie siehst du das?

Romeo Ciprian Spetcu: Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zum Verein, daher stand ein Wechsel für mich nie zur Diskussion. Wenn ich 20 Jahre alt wäre, sähe die Situation wahrscheinlich anders aus.

FuPa: Tabellarisch befindet ihr euch im oberen Tabellenfeld. Wie siehst du eure sportliche Situation – und sind die Top 3 noch ein motivierendes Ziel?

Romeo Ciprian Spetcu: Das Saisonziel haben wir leider schon verpasst. Nächstes Jahr wollen wir angreifen und versuchen, unter die ersten zwei zu kommen – ich hoffe, dass wir das schaffen.

FuPa: Mit 36 hast du ein reifes Fußballer-Alter erreicht. Wie sieht deine persönliche Zukunft aus, machen die Knochen noch mit?

Romeo Ciprian Spetcu: Meine fußballerische Zukunft ist einfach: Ich will so lange spielen, wie meine Beine mitmachen, und weiterhin Freude an diesem Sport haben.