Mit 3 Punkten in die Winterpause

Zum Abschluss des Fußballjahres gewannen die Stuttgarter Kickers vor 4.120 Zuschauer im GAZi-Stadion auf der Waldau in einem intensiven Spiel gegen den FSV 08 Bietigheim-Bissingen mit 3:0 (0:0)-Toren. Kevin Dicklhuber ebnete mit seinem Führungstreffer zwanzig Minuten vor Ende der Partie den Weg zum 16. Saisonerfolg, den David Braig und Loris Maier mit ihren Treffern in der Schlussphase (86./88.) sicherstellten. Mit 7 Punkten Vorsprung vor der SG Sonnenhof Großaspach geht es für die Blauen nun in die 3-monatige Winterpause.

Kickers-Cheftrainer Mustafa Ünal: „Es war ein verdienter Sieg für uns. Es hat zwar lange gedauert in einem anstrengenden Spiel für alle, weil Bissingen immer gefährlich ist und was passieren kann. Wir sind stolz mit einer reifen Leistung das Spiel gewonnen zu haben. Das Spiel spiegelt auch die Entwicklung der Mannschaft wider. Wir haben den Kopf nicht verloren, haben fokussiert gegen den Ball gespielt und klar am Ball gespielt. Um die Jahreszeit sind die Plätze natürlich nicht ganz so toll, trotzdem haben beide Mannschaften Fußball gespielt und so ist auch jeder auf seine Kosten gekommen.“

Die Blauen starteten ohne Änderungen in der Startelf in das letzte Oberligaspiel des Jahres während FSV-Trainer Markus Lang seine Team auf einer Position veränderte und mit Johnathan Zinram anstatt Podolsky in das Spitzenspiel ging. Beide Teams neutralisierten sich, so dass es in der Anfangsviertelstunde keine nennenswerten Strafraumsituationen zu verzeichnen waren.



Dann legte Ferdinand Schmidt mit seinem verunglückten Abwehrversuch Flamur Berisha auf, der von der Strafraumgrenze das Spielgerät hauchzart neben den rechten Pfosten setzte (17.). Nur eine Zeigerumdrehung später war es erneut Berisha, der von links über den Querbalken abschloss. Die Partie wurde in der Folge lebhafter und wurde immer wieder durch Foulspiele unterbrochen. Nach herrlicher Vorarbeit von Konrad Riehle prüfte David Kammerbauer mit seinem Drehschuss aus zentraler Position FSV-Keeper Burkhardt, der glänzend reagierte (28.). Eine Minute schoss Riehle neben das Tor. Auf dem schwer zu bespielenden Rasen ging der zähe Abnutzungskampf im Mittelfeld weiter. Erst in den Minuten vor dem Halbzeitpfiff wurde es nochmal gefährlich. Nach einem schnellen Konter der Kickers über die rechte Angriffsseite zielte Luigi Campagna zentral stehend über die Querlatte (44.). Auf der Gegenseite schoss Zinram nach Vorarbeit von Marius Kunde aus spitzem Winkel deutlich über das Kickers-Gehäuse. So ging es torlos in die Halbzeitpause.

Unverändert gingen die Degerlocher in zweiten Spielabschnitt. Keine 30 Sekunden waren gespielt, als Berisha im Strafraum im Duell mit Zinram zu Fall kam, die Pfeife des Schiedsrichters aber stumm blieb. Die Kickers drängten nun auf die Führung. Nach mehreren Querschlägern landete das Spielgerät bei Kammerbauer, der aus zehn Metern verzog und links neben das Tor schoss (54.). Vier Minuten später vergab Dicklhuber freistehend vor Torhüter Burkhart, und wieder nur eine Zeigerumdrehung später schoss der Kapitän aus kurzer Distanz halbrechte Position neben das Tor. Im nächsten Angriff wurde David Braig in letzter Sekunde geblockt. Abgesehen vom einen oder anderen Fernschuss kamen die Nullachter nicht gefährlich vor das Tor von Ramon Castellucci.



Die Blauen versuchten es aus allen Positionen. Luigi Campagnas strammer Schuss aus 30 Metern entschärfte Burkhart mit einer großartigen Parade (65.). Die Bruchwaldelf konnte sich in der Folge gegen die hochanlaufenden Kickers nur noch selten befreien. Und dann war es endlich so weit. Braig setzte gekonnt Riehle in Szene, der von links einlaufend diagonal an den langen Pfosten servierte, wo Dicklhuber mit seinem 18. Saisontreffer zur hochverdienten 1:0-Führung traf (70.) – die Waldau bebte.



Zwei Minuten später wäre eine Unachtsamkeit der Kickers-Defensive fast bestraft worden, der Ex-Blaue Benedikt Landwehr schoss aber links neben den Pfosten. Das Spiel ging nun hin und her. Zunächst vergab Braig mit seinem Kopfball nach Vorlage von Marian Riedinger (75.). Auf der Gegenseite scheiterte der eingewechselte Kevin Ikpide an Castellucci (77.). Fünf Minuten später umkurvte Riedinger auf der rechten Angriffsseite seinen Gegenspieler, Burkhart rettete zur Ecke. Im Anschluss an die Hereingabe fasste sich Berisha ein Herz und schoss von der Strafraumgrenze ganz knapp links am Pfosten vorbei.



In der Schlussphase machten die Kickers dann alles klar. Zuerst traf David Braig mit seinem 16. Saisontreffer nach schöner Vorarbeit von Kammerbauer unbedrängt zur 2:0-Führung (86.). Dann setzte der eingewechselte Loris Maier zwei Minuten vor dem Ende mit seinem Traumtor ins linke Toreck zum 3:0 den Schlusspunkt auf der Waldau.

FSV-Trainer Markus Lang: „Der Sieg ist sicherlich über die gesamte Spielzeit verdient, aber vielleicht 1 oder 2 Tore zu hoch. In der ersten Halbzeit wollten wir in einem Spiel mit zwei gleichen Systemen den Spielfluss unterbinden. Nach Wiederbeginn hatten die Kickers eine Drangphase, da waren wir nicht gut im Spiel und haben schlecht verteidigt. Da konnten wir von Glück sagen, dass das erste Tor nicht früher fällt. Dann bekommen wir aus einem Freistoß für uns das 1:0. Danach haben wir noch zwei gute Möglichkeiten zum Ausgleichstor, die wir aber schlampig zu Ende spielen. Dann sind wir alles oder nichts gegangen und die Kickers haben es toll genutzt zu zwei tollen Toren. Es war ein enges Spiel mit einem verdienten Gegner.“

Kickers-Cheftrainer Mustafa Ünal: „ Es war ein ereignisreiches Jahr mit dem Rückschlag aber auch mit vielen Höhen. Was ich aber auch einfach mal loswerden möchte. Es ist schwer vorstellbar als Kickers-Fan in der Oberliga stolz rumlaufen zu können. Aber ich glaube jetzt sind wir wirklich an einem Punkt angekommen mit den Fans, dem Verein und der Mannschaft, dass man selbst in der Oberliga als Kickers-Fan stolz sein kann und sich nicht verstecken muss. Es ist für uns kein Grund sich auszuruhen, aber noch mehr Motivation. Wir werden die Pause nutzen und im neuen Jahr Vollgas angreifen, damit wir unsere Ziele erreichen.“

Am Samstag, 04. März 2023 starten die Blauen nach der Winterpause mit dem Auswärtsspiel bei der TSG Backnang. Anpfiff im Etzwiesenstadion in Backnang ist um 14.00 Uhr.

Es spielten:

Stuttgarter Kickers: Castellucci – Riedinger, Zagaria, Kolbe, Kammerbauer – Dicklhuber (90. Leon Maier), Campagna (90. Kiefer), Blank, Berisha (87. Polauke) – Braig, Riehle (75. Loris Maier)

Ersatz: Otto (ETW), Čolić, Guarino, Eroglu

Trainer: Mustafa Ünal

FSV 08 Bietigheim-Bissingen: Burkhardt – Landwehr, Mamic, Aouadi, Mahler – Zinram (62. Sirianni), Schmidt (46. Ikpide), Hoffmann (79. Kasiar), Böhm (79. Heinle), – Kenniche, Kunde

Ersatz: Welz (ETW), Böhm, Justin Keklik, Zetsche, Steven Keklik, Weber

Trainer: Markus Lang

Tore: 1:0 Kevin Dicklhuber (70.), 2:0 David Braig (86.), 3:0 Loris Maier (88.)

Schiedsrichter: Stefan Fimpel, Assistenten: Fabian Baiz, Roman Braukmann

Gelbe Karten: Zagaria, Campagna – Hoffman, Kunde, Ikpide

Gelbe Karten für Teamoffizielle: - Oliver Dense

Gelb-Rote Karten: -

Rote Karten: -

Zuschauer: 4.120 Fans im GAZi-Stadion auf der Waldau