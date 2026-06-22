Mit 21 Treffern zum Titel: Echings Kapitän räumt Torjägerkanone ab

Der Kapitän des TSV Eching wurde bester Torschütze der Kreisklasse. Für die neue Saison setzt sich der 33-Jährige ein deutlich bescheideneres Ziel.
Eching – Nach der Kreisklassen-Saison 2025/26 stand mit dem TSV Eching der Verein an der Spitze, den die ganze Liga dort auch erwartet hatte. Großen Anteil an der sofortigen Rückkehr der Zebras in die Kreisliga hatte dann auch ihr Kapitän Daniel Mömkes, der als Stürmer seinen Job machte – und mit 21 Toren bester Schütze der Liga wurde. Am Ende stand er vor seinem künftigen Teamkollegen Alexandru Dubinschi (FC Neufahrn, 18 Tore), Mesut Toprak (Istanbul Moosburg, 17 Tore), Clement Siegenthaler (SV Vötting, 16 Tore) und Nicolas Esono Ntutum (SV Dietersheim, 15 Tore).
Als die Echinger nach dem legendären letzten Heimspiel gegen Dietersheim die Meisterschaft feierten, war alles perfekt vorbereitet. Daniel Mömkes erhielt als Kapitän den Meisterpokal des Verbands von Stephan Fox überreicht – und dann kam die Einzelehrung. Betreuerin Verena Holzapfel, die in Eching immer an alles denkt, hatte für Daniel Mömkes eine Torjägerkanone organisiert. „Die Kanone war eine sehr schöne Überraschung“, sagt der Torjäger. „Sie hat bei mir natürlich einen Ehrenplatz im Schrank bekommen.“
„Ich wollte schon meine 20 Tore machen“, kommentiert der 33-jährige Daniel Mömkes seinen Beitrag zum Projekt Wiederaufstieg nach zuvor zwei Abstiegen in Serie. Das Ziel wurde um ein Tor übertroffen. Aber Mömkes reicht die Blumen an die Mannschaft weiter, „denn die haben mich immer gut bedient“. Selbstkritisch merkt er an, dass man mit 55 geschossenen Toren in den 26 Ligaspielen eigentlich eine zu geringe Ausbeute habe. Mömkes weiß auch, dass die Messlatte in der Kreisliga höher hängt, und ist deshalb mit seiner eigenen Zielsetzung (zehn Tore) etwas vorsichtiger. In der Kreisliga-Abstiegssaison hatte der Echinger Kapitän insgesamt 13 Mal eingenetzt.
Der Angreifer trug in der Jugend schon die Trikots des FC Bayern oder des FC Ingolstadt. Am Ende bei der U 19 war er im Nachwuchsleistungszentrum des FC Ingolstadt und gehörte zu einer Gruppe junger Menschen, die davon träumten, das Fußballspielen zum Beruf zu machen. Dafür hat es dann nicht gereicht.
Daniel Mömkes kommt aus einer Fußball-Familie, denn Bruder Christoph ist ebenfalls Kapitän – beim Landesligisten Hallbergmoos. Dort hat der in München lebende Angreifer ebenfalls schon gespielt und die vier Landesliga-Tore seiner Karriere geschossen.
Beim TSV Eching fühlt sich Daniel Mömkes wohl. Deshalb war es für ihn keine Frage, dass er mit seinen Toren künftig mithelfen will, den Club in der Kreisliga zu etablieren. „Wir haben einen Schritt nach vorne gemacht“, sagt er über die Mannschaft, die nun 18 Spiele in Serie nicht verloren hat. Diese Entwicklung verbindet er mit Trainer und Ex-Profi Miljan Prijovic: „Er hat eine große Erfahrung. Und ich bin auch immer offen für seine Tipps, wo ich mich verbessern kann.“
Der beste Torjäger der Kreisklasse befindet sich inzwischen im Herbst seiner Karriere und schaut heute ganz gelassen auf seinen Sport: „Es ist nur Fußball. Hier geht es nicht um Leben und Tod.“ Das ändert sich für Daniel Mömkes auch kommende Saison in der Kreisliga nicht, wenn die Echinger mit ihrer zusammengewachsenen Offensive wohl deutlich mehr Potenzial als in der Abstiegssaison 2024/25 zur Verfügung haben.