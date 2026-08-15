Mit 2:0: VfB 03 Hilden feiert seinen ersten Regionalliga-Sieg

Die ersten drei Spiele der Regionalliga-Samstagskonferenz sind gespielt. Nach einem perfekten Start setzte sich Rot-Weiß Oberhausen schlussendlich mit 2:1 bei der Reserve des VfL Bochum durch. Der 1. FC Bocholt bewies im Grenzlandstadion gegen Borussia Mönchengladbachs U23 Moral und drehte die Partie – die Borussia verpasst damit den Sprung an die Tabellenspitze. Der SV Rödinghausen und SC Paderborn II treten sich 1:1-Unentschieden.
Derweil ist die SG Wattenscheid 09 zu Gast beim VfB 03 Hilden – das Duell der Aufsteiger.
Die Schalker kamen zunächst etwas besser in die Partie, ohne dabei zwingend zu werden. Auf der anderen Seite kam Siegen nach einem Konter zur ersten guten Möglichkeit: Kevin Goden setzte sich nach einer Kopfballverlängerung durch, legte anschließend aber auf Serhat-Semih Güler ab, dessen Abschluss an Schalke-Torwart Johannes Siebeking scheiterte (6.).
Anschließend übernahm Schalke wieder mehr Kontrolle. Siegen hatte immer wieder Probleme im eigenen Aufbauspiel und brachte sich durch ungenaue Zuspiele selbst in Schwierigkeiten. Nach einer zunächst kurz ausgeführten Ecke schlugen die Gastgeber schließlich zu: Jean-Paul Ndiaye reagierte nach einem Pfostentreffer am schnellsten und staubte zur Führung ab (33.).
Die Sportfreunde bemühten sich um eine Antwort. Goden scheiterte nach einem Solo an Siebeking (43.), doch statt des Ausgleichs kassierte Siegen unmittelbar vor der Pause den zweiten Gegentreffer. Edion Gashi wurde im Strafraum freigespielt und schloss flach ins Eck ab (45.+2).
Nach dem Seitenwechsel war Siegen bemüht, offensiv zur Entfaltung zu kommen. Wirklich gefährlich wurde es zunächst allerdings kaum. Für Siegen wurde die Aufgabe schließlich noch schwieriger. Elias Huth sah nach einem harten Foulspiel die Rote Karte (72.). Schalke kontrollierte das Geschehen und kam seinerseits zu weiteren Abschlüssen. Yassin Ben Balla verpasste unter anderem freistehend das 3:0 (81.) Wenig später mussten die Siegerländer sogar mit neun Feldspielern auskommen: Jan-Luca Rumpf wurde nach einem weiteren Foul mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen (85.).
In doppelter Unterzahl war die Partie endgültig entschieden. Schalke verpasste zwar einen weiteren Treffer, brachte den Vorsprung aber souverän über die Zeit. Die Sportfreunde Siegen bleiben damit nach drei Spieltagen bei einem Punkt stehen.
FC Schalke 04 II – Sportfreunde Siegen 2:0
FC Schalke 04 II: Johannes Siebeking, Magnus Rösner, Jonas Zgorecki (74. Malik Tubic), Felix Meyer, Louis Tober, Anton Donkor, Yassin Ben Balla, Edion Gashi, Max Grüger (90. Anas Bouda), Jean-Paul Ndiaye, Zaid Tchibara (83. Vincenzo Onofrietti) - Trainer: Jakob Fimpel
Sportfreunde Siegen: Marcel Johnen, David Kammerbauer (46. Tim Arnold), Tom Gutsch, Jan-Luca Rumpf, Michel Stöcker, Dennis Brock (60. Eros Dacaj), Hamza Saghiri (75. Ömer Tokac), Dustin Willms, Kevin Goden (60. Elsamed Ramaj), Lucas Cueto, Serhat-Semih Güler - Co-Trainer: Marco Beier - Co-Trainer: Mohamed Aslan
Schiedsrichter: Jan-Philipp Schöneseiffen (Bonn) - Zuschauer: 650
Tore: 1:0 Jean-Paul Ndiaye (33.), 2:0 Edion Gashi (45.+2)
Rot: Elias Huth (72./Sportfreunde Siegen/Grobes Foulspiel)
Gelb-Rot: Jan-Luca Rumpf (85./Sportfreunde Siegen/)
Der Aufsteiger nutze Mitte der ersten Hälfte ein ungenaues Zuspiel im Aufbau für ein Ausrufezeichen. Fabian Fricke schnappte sich die Kugel und nahm einfach mal aus knapp 25 Metern Maß - keine Abwehrchance für Silas Ostrzinski (23.).
Zur zweiten Hälfte zeigte sich Dortmund-Coach Daniel Rios besonders mit der Offensive nicht zufrieden und wechselte dreifach. Die neuen Impulse sollten sich bezahlt machen. Daniel Nsumbu zog mit Tempo im Strafraum an seinem Gegenspieler vorbei und schloss flach zum Ausgleich ab (47.).
Nun hatten die Gäste Blut geleckt. Jesper Verlaat wurde an der Strafraumgrenze etwas zu viel Platz gewährt, was er für einen platzierten Schuss ins rechte Eck nutzte (52.). Der BVB konnte wenig später das Ruder vollends herumreißen, nachdem Kevin Mutove einen Strafstoß platziert ins linke Eck setzte und damit den 3:1-Endstand besorgte (55.).
SV Bergisch Gladbach 09 – Borussia Dortmund II 1:3
SV Bergisch Gladbach 09: Robin Schulze, Rexhep Ajdari (59. Denys Pinchuk), Mathias Hülsenbusch, Eliot Albert (75. Claudio Heider), Fabian Fricke (87. Artem Belousov), Jonas Rücker, Ole Tillmann (59. Joel Kouekem), Ardit Mimini (59. Elyas Aydin), Daniel Spiegel, Tristan Arndt, Finn Stromberg - Trainer: Kevin Kruth
Borussia Dortmund II: Silas Ostrzinski, Nanitonda Quiala, Malik Hodroj, Finn Fuchs (73. Mario Pejazic), Jesper Verlaat, Fadi Zarqelain (46. Daniel Gabriel Nsumbu), Tim Degener, Connor Krempicki, Luke Fahrenhorst, Arne Wessels (46. Diego Ngambia), Bennedikt Wüstenhagen (46. Kevin Mutove) - Trainer: Daniel Rios
Schiedsrichter: Lutz Meyersieck (Erkelenz) - Zuschauer: 1000
Tore: 1:0 Fabian Fricke (23.), 1:1 Daniel Gabriel Nsumbu (47.), 1:2 Jesper Verlaat (52.), 1:3 Kevin Mutove (55. Foulelfmeter)
Rhynern ging zunächst früh in Führung. Lennart Koerdt wurde auf der linken Seite freigespielt und brachte den Ball in den Strafraum. Jonah Wagner war zur Stelle und köpfte aus kurzer Distanz zum 1:0 ein (10.). Die Gastgeber hatten anschließend sogar die Möglichkeit, den Vorsprung auszubauen, doch Henrik Koch scheiterte frei vor SCW-Torhüter Marcel Hölscher (12.).
Stattdessen kam Wiedenbrück noch vor der Pause zum Ausgleich. Ein Fehler im Rhynerner Spielaufbau ermöglichte Davud Tuma den freien Weg zum Tor. Der Angreifer blieb vor Christopher Balkenhoff ruhig und traf zum 1:1 (40.).
Nach dem Seitenwechsel drehte Wiedenbrück die Partie. Eine Ecke landete am langen Pfosten bei Julius Bochmann, von dessen Oberschenkel der Ball über die Linie sprang (76.). Rhynern bewies jedoch einmal mehr Moral und kam kurz vor Schluss noch zum Ausgleich. Akhim Seber setzte sich auf der rechten Seite durch und legte quer, Philipp Ratz schob aus kurzer Distanz zum 2:2 ein (90.). Damit bleibt der Aufsteiger auch nach drei Spieltagen ohne Niederlage.
Westfalia Rhynern – SC Wiedenbrück 2:2
Westfalia Rhynern: Christopher Balkenhoff, Michael Wiese, Philipp Ratz, Keanu Diskau (83. Johannes Thiemann), Elias Boadi Opoku (61. Elias Kourouma), Melih Sayin, Julius Woitaschek, Jonah Wagner, Lars Warschewski, Henrik Koch (74. Akhim Seber), Lennart Koerdt (61. Emanuel De Lemos) - Trainer: Marco Stiepermann
SC Wiedenbrück: Marcel Hölscher, Timo Kondziella (46. Furkan Yilmaz), Charalampos Chantzopoulos (25. Alessandro Toia), Simeon Tsanev, Julius Bochmann, Niklas Szeleschus (58. Leon Kayser), Marius Zentler, Max Ritter (75. Maik Amedick) (75. Iskender Aslan), Davud Tuma, Sebastian Mai, Tom Krüger (75. Janis Seiler) - Trainer: Dominik Sammer
Schiedsrichter: Lasse Lütke-Kappenberg - Zuschauer: 1007
Tore: 1:0 Jonah Wagner (10.), 1:1 Davud Tuma (40.), 1:2 Julius Bochmann (76.), 2:2 Philipp Ratz (90.)
Nach torloser erster Hälfte sorgten die Gäste für das erste Ausrufezeiche. Ein langer Ball auf Malte Zumdieck sorgte für Unordnung im Bonner Abwehrverbund. Dieser legte ab auf Rovin Shivani, dessen Abschluss unter dem Tordach landete (54.).
Nun kam Feuer in die Partie. Der BSC antwortete seinerseits durch einen Strafstoß von Frederic Baum (69.). Die neu zusammengewürfelte Mannschaft der Sportfreunde durfte in der Schlussphase noch am Sieg schnuppern, nachdem Embarki Hadj die Gäste wieder in Führung brachte (81.). Doch einmal mehr hatte der BSC noch die richtie Antwort parat, Massaman Keita sorgte für den 2:2-Endstand (89.).
Bonner SC – Sportfreunde Lotte 2:2
Bonner SC: Elias Bördner, Massaman Keita, Marcel Damaschek, Yannik David Dasbach (65. Jonas Berg), Tobias Knost, Frederic Baum, Nick Zimmermann (57. Eray Isik), Diamant Berisha (57. Luca de Meester de Tilbourg), Aaron Tshimuanga (82. Simon Breuer), Josue Santo, Cagatay Kader (57. William McIntosh) - Trainer: Björn Mehnert
Sportfreunde Lotte: Laurenz Beckemeyer, Denis Milic (84. Dimitrie Deumi-Nappi), Mehmet Kaya, Justin Faltyn, Keanu Kerbsties, Rohin Shivani (76. Embarki Fares Tedj Hadj), Julien Kurowski, Nedzhib Hadzha, Malte Zumdieck (84. Yehor Koniuchenko), Eduard Mahmuti (62. Ayodele Ojo), Can Akbas (76. Karlo Grgic) - Trainer: Nadir Sönmez
Schiedsrichter: Marcel Benkhoff - Zuschauer: 1156
Tore: 0:1 Rohin Shivani (54.), 1:1 Frederic Baum (69. Foulelfmeter), 1:2 Embarki Fares Tedj Hadj (81.), 2:2 Massaman Keita (89.)
Borussia Mönchengladbach II und der 1. FC Bocholt gingen mit einem 1:1 in die Halbzeitpause. Die Gastgeber erwischten dabei den besseren Start und gingen bereits in der achten Minute in Führung. Der erste Abschluss der Borussia landete direkt im Netz: Nach einer Flanke musste Thilo Töpken (8.) nur noch den Fuß hinhalten und sorgte damit für das frühe 1:0. Bocholt ließ sich vom Rückstand jedoch nicht aus dem Konzept bringen und arbeitete an der Antwort. Diese folgte in der 33. Minute. Nach einem Eckball von Arnold Budimbu kam Lennart Garlipp (33.) im Strafraum völlig frei aus rund fünf Metern zum Kopfball und setzte diesen zum 1:1 in die Maschen. Damit war die Partie wieder ausgeglichen und mit einem Unentschieden ging es schließlich in die Kabinen.
Nach dem 1:1 zur Pause entwickelte sich die zweite Halbzeit zu einer äußerst unterhaltsamen Partie. Die Gäste erwischten dabei den besseren Start und gingen in der 2. Halbzeit erstmals in Führung. Tim Krohn (47.) zog unbedrängt aus rund zehn Metern ab. Malek Fakhro dürfte kurz vor dem Abschluss noch entscheidend am Ball gewesen sein, ehe das Spielgerät im Netz landete. Gladbach musste damit einem Rückstand hinterherlaufen und bekam kurz darauf den nächsten Rückschlag. Bocholt nutzte einen Fehler im Spielaufbau der Borussia eiskalt aus. Krohn (49.) blieb erneut ruhig und vollendete zum 3:1 für die Gäste. Damit gelang Bocholt ein Doppelschlag, der die Partie innerhalb kürzester Zeit zugunsten der Gäste zu drehen schien. Mit zunehmender Spieldauer suchte die Borussia wieder den Weg nach vorne. Eine wichtige Rolle spielte dabei der eingewechselte Karim Affo. Der Offensivspieler bekam über die Außenbahn den Ball und legte anschließend für Töpken (59.) auf. Der musste nur noch einschieben und verkürzte damit auf 2:3.
Am Ende blieb es beim 3:2 für die Gäste. Damit brachten die Schwatten nach dem 1:1 zur Pause zwei Treffer in der zweiten Hälfte zustande und nahm alle drei Punkte aus Mönchengladbach mit. Die Borussia verpasst so den Sprung an die Tabellenspitze.
Borussia Mönchengladbach II – 1. FC Bocholt 2:3
Borussia Mönchengladbach II: Maximilian Neutgens, Michel Lieder, Lion Schweers, David Igboanugo, Elias Vali Fard, Divine Dillon Berko (46. Joseph Bellahsen), Nico Vidic (84. Justin Adozi), Niko Horvat (67. Taavi Koukkumäki), Kerim Yüksel Karyagdi (58. Karim Affo), Josiah Uwakhonye (84. Jakob Zickler), Thilo Töpken - Trainer: Mihai Enache
1. FC Bocholt: Paul Grave, Kilian Pascal Zaruba, Elano Yegen, Stipe Batarilo, Filip Ilic, Marvin Lorch, Patrick Kurzen (83. Paul Seidel), Arnold Budimbu (90. Benjamin Friesen), Malek Fakhro, Lennart Garlipp, Tim Krohn (geb. Glasow) (73. Maximilian Jansen) - Trainer: Guerino Capretti
Schiedsrichter: Emircan Kandemir (Duisburg )
Tore: 1:0 Thilo Töpken (8.), 1:1 Lennart Garlipp (33.), 1:2 Tim Krohn (geb. Glasow) (47.), 1:3 Tim Krohn (geb. Glasow) (49.), 2:3 Thilo Töpken (59.)
Der SV Rödinghausen und die Reserve des SC Paderborn 07 haben sich am dritten Spieltag der Regionalliga West mit einem 1:1-Unentschieden getrennt. Nach einer torlosen ersten Halbzeit nahm die Partie nach dem Seitenwechsel schnell Fahrt auf. Nur zwei Minuten nach Wiederbeginn brachte Lennart Hennig (47.) die Gäste aus Paderborn mit 1:0 in Führung. Rödinghausen musste damit früh in der zweiten Hälfte einem Rückstand hinterherlaufen. Die Antwort der Gastgeber ließ allerdings nicht lange auf sich warten. Bereits in der 51. Minute sorgte Cedric Euschen für den Ausgleich zum 1:1. Damit war die Partie innerhalb weniger Minuten wieder völlig offen.
Ein weiterer Treffer wollte jedoch nicht mehr fallen. Rödinghausen konnte den Heimvorteil damit nicht für einen Sieg nutzen, sicherte sich nach dem frühen Rückstand aber immerhin einen Punkt. Beide stehen sie bei vier Zählern auf der Tabellen.
SV Rödinghausen – SC Paderborn 07 II 1:1
SV Rödinghausen: Tim Paterok, Cottrell Ezekwem, Alexander Höck, Louis Hiepen, Jeff Mensah, Marius Bauer, Tim Schleinitz, Mikail Polat, Mika Lehnfeld, Ben Klefisch, Luis Frieling - Trainer: Fabian Lübbers
SC Paderborn 07 II: Florian Pruhs, Luis Flörke, Arne Zajaczek, Lenny Hennig, Paul Wollenberg, Maximilian Hippe, Julius Bugenhagen, Lucas Kiewitt, Neo Lima Stacziwa, Noah Ringbeck, Shkrep Stublla - Trainer: Thomas Bertels
Tore: 0:1 Lenny Hennig (47.), 1:1 Cedric Euschen (51.)
Rot-Weiß Oberhausen erwischte beim VfL Bochum II einen Traumstart und führt zur Pause mit 2:0. Bereits in der siebten Minute gingen die Gäste in der Bochumer Mondpalast Arena in Führung. Nach einem strafbaren Handspiel im Strafraum zeigte Schiedsrichter Nils Hasse auf den Punkt. Timur Kesim (7.) übernahm die Verantwortung und verwandelte den fälligen Strafstoß souverän zur frühen Führung für RWO. Die Oberhausener blieben anschließend gefährlich und legten nur zehn Minuten später nach. Nach einem Eckball von Arda Süne (17.) stand Tim Böhmer goldrichtig und köpfte den Ball zum 2:0 ins Netz. Damit nutzten die Gäste ihre Möglichkeiten in der Anfangsphase konsequent aus. Bochum musste nach dem frühen Rückstand nun mehr für das eigene Offensivspiel tun. Weitere Treffer fielen bis zur Halbzeit allerdings nicht mehr. So geht RWO mit einer komfortablen 2:0-Führung in die Pause.
Rot-Weiß Oberhausen musste in der zweiten Halbzeit noch einmal um den bereits komfortabel erspielten Vorsprung bangen. Nach dem 2:0 zur Pause kam der VfL deutlich besser aus der Kabine. In der 72. Minute war es schließlich Luis Pick, der die Gastgeber wieder hoffen ließ. Nach einem weiteren Eckball wartete Pick am langen Pfosten und nickte das Spielgerät zum 1:2 in die Maschen. Damit war die Partie wieder völlig offen und RWO musste in der Schlussphase um die drei Punkte kämpfen. Bochum versuchte anschließend, den Druck weiter zu erhöhen und doch noch zum Ausgleich zu kommen. Die Oberhausener verteidigten ihren knappen Vorsprung jedoch bis zum Ende. Weitere Treffer fielen nicht mehr.
Damit brachte RWO die 2:1-Führung über die Zeit und feierte einen Auswärtssieg in Bochum, der den zweiten Sieg im dritten Spiel bedeuten. Der VfL bleibt derweil noch ohne einen Dreier.
VfL Bochum II – RW Oberhausen 1:2
VfL Bochum II: Hugo Rölleke, Luca Bernsdorf, Dominic Volkmer, Gustav Schjøtt, Leon Sawas, Ciwan Günes (86. Henri Carlo Sanchez Fernandez (Matter)), Aurel Wagbe, Lirim Jashari (46. Vahidin Turudija), Lasse Isbruch (46. Maximilian Dittgen), Amos Gerth (63. Luis Pick), Babis Drakas (63. Jonathan Akaegbobi) - Trainer: Heiko Butscher
RW Oberhausen: Nicolas Glaus, Pierre Fassnacht (81. Nico Klaß), Simon Ludwig, Tim Böhmer, Nils Winter, Luca Schlax (75. Alexander Mühling), Burinyuy Nyuydine, Kerem Yalcin, Arda Süne (75. Yannik Möker), Timur Kesim, Travis de Jong (46. Joel Vega Zambrano) - Trainer: Sebastian Gunkel
Tore: 0:1 Timur Kesim (7. Handelfmeter), 0:2 Tim Böhmer (17.), 1:2 Luis Pick (72.)
Gelb-Rot: Vahidin Turudija (82./VfL Bochum II/)
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