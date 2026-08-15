Mit 2:0: VfB 03 Hilden feiert seinen ersten Regionalliga-Sieg Regionalliga West: Der 1. FC Bocholt kommt nach Rückstand gegen Borussia Mönchengladbachs U23 zurück und feiert den ersten Saisonsieg. Rot-Weiß Oberhausen gewinnt bei VfL Bochums Reserve. von Linus Bien · Heute, 13:28 Uhr · 0 Leser

Der VfB 03 Hilden siegt gegen Wattenscheid 09. – Foto: Tom Klesper

Die ersten drei Spiele der Regionalliga-Samstagskonferenz sind gespielt. Nach einem perfekten Start setzte sich Rot-Weiß Oberhausen schlussendlich mit 2:1 bei der Reserve des VfL Bochum durch. Der 1. FC Bocholt bewies im Grenzlandstadion gegen Borussia Mönchengladbachs U23 Moral und drehte die Partie – die Borussia verpasst damit den Sprung an die Tabellenspitze. Der SV Rödinghausen und SC Paderborn II treten sich 1:1-Unentschieden. Derweil ist die SG Wattenscheid 09 zu Gast beim VfB 03 Hilden – das Duell der Aufsteiger.

Die Schalker kamen zunächst etwas besser in die Partie, ohne dabei zwingend zu werden. Auf der anderen Seite kam Siegen nach einem Konter zur ersten guten Möglichkeit: Kevin Goden setzte sich nach einer Kopfballverlängerung durch, legte anschließend aber auf Serhat-Semih Güler ab, dessen Abschluss an Schalke-Torwart Johannes Siebeking scheiterte (6.).

Anschließend übernahm Schalke wieder mehr Kontrolle. Siegen hatte immer wieder Probleme im eigenen Aufbauspiel und brachte sich durch ungenaue Zuspiele selbst in Schwierigkeiten. Nach einer zunächst kurz ausgeführten Ecke schlugen die Gastgeber schließlich zu: Jean-Paul Ndiaye reagierte nach einem Pfostentreffer am schnellsten und staubte zur Führung ab (33.). Die Sportfreunde bemühten sich um eine Antwort. Goden scheiterte nach einem Solo an Siebeking (43.), doch statt des Ausgleichs kassierte Siegen unmittelbar vor der Pause den zweiten Gegentreffer. Edion Gashi wurde im Strafraum freigespielt und schloss flach ins Eck ab (45.+2).

Nach dem Seitenwechsel war Siegen bemüht, offensiv zur Entfaltung zu kommen. Wirklich gefährlich wurde es zunächst allerdings kaum. Für Siegen wurde die Aufgabe schließlich noch schwieriger. Elias Huth sah nach einem harten Foulspiel die Rote Karte (72.). Schalke kontrollierte das Geschehen und kam seinerseits zu weiteren Abschlüssen. Yassin Ben Balla verpasste unter anderem freistehend das 3:0 (81.) Wenig später mussten die Siegerländer sogar mit neun Feldspielern auskommen: Jan-Luca Rumpf wurde nach einem weiteren Foul mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen (85.). In doppelter Unterzahl war die Partie endgültig entschieden. Schalke verpasste zwar einen weiteren Treffer, brachte den Vorsprung aber souverän über die Zeit. Die Sportfreunde Siegen bleiben damit nach drei Spieltagen bei einem Punkt stehen. FC Schalke 04 II – Sportfreunde Siegen 2:0

FC Schalke 04 II: Johannes Siebeking, Magnus Rösner, Jonas Zgorecki (74. Malik Tubic), Felix Meyer, Louis Tober, Anton Donkor, Yassin Ben Balla, Edion Gashi, Max Grüger (90. Anas Bouda), Jean-Paul Ndiaye, Zaid Tchibara (83. Vincenzo Onofrietti) - Trainer: Jakob Fimpel

Sportfreunde Siegen: Marcel Johnen, David Kammerbauer (46. Tim Arnold), Tom Gutsch, Jan-Luca Rumpf, Michel Stöcker, Dennis Brock (60. Eros Dacaj), Hamza Saghiri (75. Ömer Tokac), Dustin Willms, Kevin Goden (60. Elsamed Ramaj), Lucas Cueto, Serhat-Semih Güler - Co-Trainer: Marco Beier - Co-Trainer: Mohamed Aslan

Schiedsrichter: Jan-Philipp Schöneseiffen (Bonn) - Zuschauer: 650

Tore: 1:0 Jean-Paul Ndiaye (33.), 2:0 Edion Gashi (45.+2)

Rot: Elias Huth (72./Sportfreunde Siegen/Grobes Foulspiel)

Gelb-Rot: Jan-Luca Rumpf (85./Sportfreunde Siegen/) ____ Dreifachwechsel nach der Pause sorgt für BVB-Comeback beim Aufsteiger

Der Aufsteiger nutze Mitte der ersten Hälfte ein ungenaues Zuspiel im Aufbau für ein Ausrufezeichen. Fabian Fricke schnappte sich die Kugel und nahm einfach mal aus knapp 25 Metern Maß - keine Abwehrchance für Silas Ostrzinski (23.). Zur zweiten Hälfte zeigte sich Dortmund-Coach Daniel Rios besonders mit der Offensive nicht zufrieden und wechselte dreifach. Die neuen Impulse sollten sich bezahlt machen. Daniel Nsumbu zog mit Tempo im Strafraum an seinem Gegenspieler vorbei und schloss flach zum Ausgleich ab (47.). Nun hatten die Gäste Blut geleckt. Jesper Verlaat wurde an der Strafraumgrenze etwas zu viel Platz gewährt, was er für einen platzierten Schuss ins rechte Eck nutzte (52.). Der BVB konnte wenig später das Ruder vollends herumreißen, nachdem Kevin Mutove einen Strafstoß platziert ins linke Eck setzte und damit den 3:1-Endstand besorgte (55.). SV Bergisch Gladbach 09 – Borussia Dortmund II 1:3

SV Bergisch Gladbach 09: Robin Schulze, Rexhep Ajdari (59. Denys Pinchuk), Mathias Hülsenbusch, Eliot Albert (75. Claudio Heider), Fabian Fricke (87. Artem Belousov), Jonas Rücker, Ole Tillmann (59. Joel Kouekem), Ardit Mimini (59. Elyas Aydin), Daniel Spiegel, Tristan Arndt, Finn Stromberg - Trainer: Kevin Kruth

Borussia Dortmund II: Silas Ostrzinski, Nanitonda Quiala, Malik Hodroj, Finn Fuchs (73. Mario Pejazic), Jesper Verlaat, Fadi Zarqelain (46. Daniel Gabriel Nsumbu), Tim Degener, Connor Krempicki, Luke Fahrenhorst, Arne Wessels (46. Diego Ngambia), Bennedikt Wüstenhagen (46. Kevin Mutove) - Trainer: Daniel Rios

Schiedsrichter: Lutz Meyersieck (Erkelenz) - Zuschauer: 1000

Tore: 1:0 Fabian Fricke (23.), 1:1 Daniel Gabriel Nsumbu (47.), 1:2 Jesper Verlaat (52.), 1:3 Kevin Mutove (55. Foulelfmeter) ____ Dank spätem Ratz: Rhynern bleibt weiter ungeschlagen