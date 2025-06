Mit 18 Treffern zum Titelgewinn: Kreisligist mit furiosem Meisterstück

Mit einem 18:1-Kantersieg am letzten Spieltag schoss sich der Harzligist fulminant zum Titelgewinn und zum Aufstieg. Schon in der ersten Minute brachte Markus Roda die SG gegen die nur zu zehnt angereisten Gäste in Führung. Bis zum Pausenstand von 5:0 schlugen sich die dezimierten Nienhagener noch sehr tapfer, nach dem Seitenwechsel sorgte Lüttgenrode dann allerdings für sehr deutliche Verhältnisse.

Angeführt vom insgesamt siebenfach erfolgreichen Christian Kienert, der sich damit auch die Torjägerkanone schnappte, schraubte der Tabellenführer das Ergebnis gnadenlos in die Höhe. Am Ende konnten sich acht verschiedene Spieler für die SGL in die Torschützenliste eintragen. Immerhin: Nico Lemke erzielte für die nie aufsteckenden Gäste immerhin den wohl verdienten Ehrentreffer zum zwischenzeitlichen 1:11.

So unterschiedlich waren dann am Sonnabend die Gefühlswelten nach dem Schlusspfiff. Für den Nienhagener SV hatte schon lange vorab festgestanden, dass der Weg nach zwei Kreisliga-Jahren zurück in die Harzklasse führen würde. Dagegen feierte die SG Lüttgenrode nicht nur ihren fulminanten Saisonabschluss, sondern auch den erstmaligen Aufstieg in die Harzoberliga.

