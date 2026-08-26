Mit 18 schon mittendrin: Lennart Herkenhoff schnürt Viererpack

– Foto: Justin Gervelmeyer

FuPa Niedersachsen präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

Dass der Mittelstürmer weiß, wo das Tor steht, ist allerdings keine ganz neue Erkenntnis. Noch in der vergangenen Spielzeit lief er überwiegend für die JSG Kloster Oesede/Harderberg auf. In den A-Junioren-Wettbewerben der Saison 2025/26 gelangen ihm 37 Treffer in 20 Spielen. Der Schritt in den Männerfußball bringt für den 1,84 Meter großen Rechtsfuß dennoch einige Veränderungen mit sich: höheres Tempo, mehr Intensität – und einen deutlich größeren Konkurrenzkampf um die Startelfplätze.

Gerade einmal zwei richtige Herrenspiele hat Lennart Herkenhoff in den Beinen – und schon steht der erste Viererpack. Beim 8:1 gegen Wellingholzhausen erwischte der 18-Jährige einen außergewöhnlichen Nachmittag: vier Tore, eine Vorlage und am Ende die Wahl zum MVP. Sein FuPa-Profil weist nach seinen ersten beiden Einsätzen dieser Saison bereits vier Treffer und zwei Assists aus. In der Vorsaison hatte Herkenhoff lediglich einen ersten Kurzeinsatz im Herrenbereich absolviert.

Gegen Wellingholzhausen deutete zunächst wenig auf einen Kantersieg hin. Gino Mistretta brachte die Gäste bereits in der dritten Minute in Führung. Erst ab der 21. Minute drehte Kloster Oesede auf: Nils Brüggemann glich aus, nur eine Minute später traf Moritz Otte zum 2:1. Enno Eickhorst erhöhte, ehe Herkenhoff in der 33. Minute erstmals zuschlug. Nils Miebach sorgte noch vor der Pause für das 5:1. Nach dem Seitenwechsel traf Herkenhoff in der 60. und 64. Minute sowie in der Nachspielzeit und machte seinen Viererpack perfekt.

Bemerkenswert: Drei seiner vier Treffer erzielte der Nachwuchsstürmer per Kopf. Dabei sieht Herkenhoff eigentlich eher den rechten Fuß als seine große Stärke. Insgesamt fielen nach seiner Schilderung sogar fünf der acht Kloster-Oeseder Tore nach Kopfbällen.

Der Erfolg war für die Mannschaft von Trainer Nico Fehlhauer dringend nötig. Nach zwei Niederlagen zum Saisonstart holte der VfL im dritten Spiel die ersten drei Punkte und stand unmittelbar danach auf Rang 13 der Kreisliga Osnabrück Staffel B. Das ist für einen Klub ungewohnt, der in den beiden vergangenen Spielzeiten jeweils Tabellenzweiter wurde. Herkenhoff bremst die Erwartungen dennoch: Der junge Kader müsse sich zunächst finden.

VfL Kloster Oesede – TV Wellingholzhausen 8:1

VfL Kloster Oesede: Kristoffer Krebs, Nils Miebach, Leon-Harm Tiemann (72. Lasse Boberg), Nils Brüggemann, Philipp Sieker, Julian Bublitz (63. Jost Boberg), Enno Eickhorst, Moritz Otte (63. Sören Groß), Laurin Hülsmann (72. Elias Rainer Meyer zu Reckendorf), Deni Alagic (81. Tim Niemann), Lennart Herkenhoff - Trainer: Nico Fehlhauer - Co-Trainer: Kai Schönhoff

TV Wellingholzhausen: Lukas Meyer zu Himmern, Jona Stieve, Leon Stieve, Josua Rosumek (87. Jannik Oberniehaus), Manuel Rios-Diaz, Fabian Kansteiner, Till Gröne, Kevin Weingardt, Jannis-Leon Kuhlmann, Gino Mistretta (68. Justin Hampl), Marc-Heiko Mücerret - Co-Trainer: Marvin Hackmann - Trainer: Florian Vornholt

Tore: 0:1 Gino Mistretta (3.), 1:1 Nils Brüggemann (21.), 2:1 Moritz Otte (22.), 3:1 Enno Eickhorst (29.), 4:1 Lennart Herkenhoff (33.), 5:1 Nils Miebach (40.), 6:1 Lennart Herkenhoff (60.), 7:1 Lennart Herkenhoff (64.), 8:1 Lennart Herkenhoff (90.+1)

Lennart, du bist 18 Jahre alt, spielst deine erste richtige Saison im Herrenbereich und erzielst beim 8:1 gleich vier Tore und bereitest noch einen Treffer vor. Wie verrückt hat sich dieser Nachmittag für dich angefühlt, gerade weil du vor wenigen Monaten noch hauptsächlich A-Jugend gespielt hast?

Herkenhoff: Es war auf jeden Fall ein schönes Gefühl, nun auch endlich im Herrenbereich angekommen zu sein. Dass es im zweiten Spiel direkt so gut läuft, habe ich vorher natürlich nicht erwartet. Daher war es definitiv ein bisschen verrückt. Ich freue mich aber auch einfach, dass ich meinen Teil zum Sieg beitragen konnte.

Dabei begann das Spiel für euch alles andere als ideal: Wellingholzhausen ging schon nach drei Minuten in Führung. Dann habt ihr die Partie gedreht und zur Pause 5:1 geführt. Was habt ihr ab der 20. Minute besser gemacht als zu Beginn des Spiels?

Herkenhoff: Die ersten 20 Minuten haben wir einfach komplett verschlafen. Der frühe Gegentreffer war natürlich auch erst einmal ein Schockmoment. Das hat unser Trainer in der Halbzeit auch deutlich kritisiert. Ab der 20. Minute waren wir in den Zweikämpfen präsenter und der Ausgleichstreffer war dann der Dosenöffner. Ab diesem Moment hatten wir mehr Selbstvertrauen und konnten dadurch vier weitere Tore vor der Pause nachlegen.

Nimm uns einmal durch deine Treffer mit: Wie sind sie entstanden und vor allem – welcher war für dich der schönste?

Herkenhoff: Tatsächlich konnte ich drei der vier Tore nach starken Hereingaben mit dem Kopf erzielen. Das ist für mich eher besonders, da ich die Arbeit meistens mit dem Fuß erledige. Daher würde ich auch sagen, dass diese drei Treffer für mich am schönsten waren. Genau entscheiden kann ich mich allerdings nicht, da sie recht ähnlich entstanden sind. Generell kamen wir in diesem Spiel über viele Flanken zu Torchancen, weshalb fünf unserer acht Tore per Kopf erzielt wurden. Das zwischenzeitliche 7:1 habe ich nach einem schönen Steckball dann mit dem Fuß erzielt.

Du kommst gerade erst aus der Jugend in den Herrenbereich. Was ist für dich bislang der größte Unterschied?

Herkenhoff: Definitiv das hohe Tempo und auch die enorme Intensität. Man kann das kaum mit dem Jugendbereich vergleichen. Auch im Training weht diesbezüglich ein ganz anderer Wind. Daran muss ich mich auf jeden Fall erst einmal gewöhnen.

In der Jugend hast du schon sehr viele Tore erzielt. Hattest du vor der Saison Zweifel, ob dein Torinstinkt auch im Herrenbereich funktioniert?

Herkenhoff: Grundsätzlich habe ich mir natürlich vorgenommen, auch im Herrenbereich an meine Leistungen aus der A-Jugend anzuknüpfen. Mir war aber nicht klar, ob das so klappt. Ich bin einfach glücklich und auch ein bisschen erleichtert, dass mein Torinstinkt augenscheinlich auch im Herrenbereich noch funktioniert. Ich hoffe natürlich, dass es so weitergeht.

Kloster Oesede ist mit zwei Niederlagen in die Saison gestartet und hat nun mit dem 8:1 ein deutliches Zeichen gesetzt. In den vergangenen beiden Spielzeiten wurde der VfL jeweils Zweiter. Ist der Aufstieg trotzdem schon ein Thema?

Herkenhoff: Aktuell ist der Aufstieg kein Thema. Nach dem holprigen Saisonstart haben wir in dieser starken Liga nun das erste Ausrufezeichen gesetzt. Wir sind allerdings auch eine sehr junge Mannschaft und wollen von Spiel zu Spiel alles reinhauen. Wofür es dann am Ende reichen kann, wird sich im Laufe der Saison herausstellen.

Du bist erst 18 und die Konkurrenz im Kader ist groß. Was hast du dir persönlich für dein erstes komplettes Herrenjahr vorgenommen?

Herkenhoff: Bisher durfte ich glücklicherweise zweimal starten. Ich weiß aber auch, dass sich das jederzeit ändern kann. Wir haben einen sehr breiten Kader, der unter anderem in der Offensive stark besetzt ist. Da muss man sich erst einmal durchsetzen. Wenn ich auf dem Platz stehen darf, möchte ich natürlich so viele Torbeteiligungen wie möglich sammeln, um der Mannschaft zu helfen. Das ist als Stürmer schließlich auch meine Hauptaufgabe.

Zur Person

Lennart Herkenhoff wurde am 29. August 2007 geboren. Der 1,84 Meter große und 86 Kilogramm schwere Mittelstürmer ist Rechtsfuß und besucht aktuell die 13. Klasse. Sein Heimatverein ist Kloster Oesede, im Profifußball schlägt sein Herz für den VfL Osnabrück. Fußball bezeichnet Herkenhoff auch abseits des Mannschaftstrainings als sein größtes Hobby.