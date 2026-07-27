Mit 18 in der 2. Bundesliga: Das ist Referee Leonie Dimitrov

Einen Unterschied bemerkt Dimitrov auch darin, wie das Publikum auf sie reagiert. „Bei den Männern muss man sich erstmal in jedem Spiel neu über zehn, 15 Minuten Respekt erarbeiten, durch sichere Entscheidungen und ein sicheres Auftreten.“ Manchmal habe die 20-Jährige das Gefühl, dass die Zuschauer – oder auch die Spieler – austesten wollen, wie viel sie kritisieren dürfen, ohne dass etwas passiert. Bei den Frauen ist das anders, findet sie. Zum einen, weil es weniger Vereine gibt und sich beide Seiten dadurch besser kennen. Zum anderen, weil „weniger Kritik kommt, ob eine Frau das überhaupt kann“.