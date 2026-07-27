Mit 18 in der 2. Bundesliga: Das ist Referee Leonie Dimitrov

Büdesheim. „Es erfordert Mut zu sagen: ‚Bis hierhin und nicht weiter!‘“ Da ist sich Leonie Dimitrov sicher. Die Büdesheimerin leitet, seit sie 15 Jahre alt ist, Fußballspiele für die Spvgg. Dietersheim – im Frauen- und im Männerbereich. In den vergangenen beiden Jahren war sie außerdem als Assistentin in der Zweiten Frauen-Bundesliga im Einsatz. Jedes dieser Aufgabenfelder bringt seine eigenen Herausforderungen mit sich, wie die heute 20-Jährige beschreibt. Bei den Männern müsse sie sich in jedem Spiel neu beweisen. Und dennoch sagt sie: „Ich könnte nicht nur das eine oder das andere pfeifen.“
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Eigentlich ist Dimitrov im Volleyball zu Hause, spielte im Verein und machte in dieser Sportart auch einen Schiedsrichterschein. Fußball war lange Zeit ein loses Hobby. „Dann habe ich mich verletzt und konnte nicht mehr spielen.“ Nur als Volleyball-Referee aktiv zu sein, kam für die heute 20-Jährige nicht in Frage. „Da steht man nur auf dem Kasten“, sagt sie und lacht. Im Fußball sei die sportliche Komponente ausgeprägter und es gebe mehr Interaktion mit den Spielern.
Danach ging es schnell nach oben. Frauen-Regionalliga, Männer-Landesliga und Zweite Frauen-Bundesliga – alles mit damals gerade einmal 18 Jahren. Damit gerechnet hat die Studentin nicht. „Ich habe am Anfang den Spaß komplett in den Vordergrund gestellt. Erst mit der Zeit wurde es mehr und mehr Priorität“, sagt sie über ihre Rolle.
An ihr erstes Zweitliga-Spiel, ein enges Duell zwischen dem SC Sand und Union Berlin, erinnert sie sich gut. Nicht nur, weil Sand im Frauenfußball Tradition hat. „Es war am Anfang ganz aufregend“, blickt die Schiedsrichterin zurück. „Die Abläufe sind ganz anders als im Amateurfußball.“
Auch das Spiel unterscheidet sich, ist taktischer geprägt. „Man muss das Spiel mehr lesen – auch wegen Vorteil und so weiter.“ Bei den Männern ist die Körperlichkeit mehr im Fokus. „Ich muss ein Maß finden, was ich laufen lasse“, erklärt Dimitrov die Herausforderung. Außerdem ist das Spiel schneller, das bedeutet dann auch für die Unparteiische mehr Anstrengung.
Einen Unterschied bemerkt Dimitrov auch darin, wie das Publikum auf sie reagiert. „Bei den Männern muss man sich erstmal in jedem Spiel neu über zehn, 15 Minuten Respekt erarbeiten, durch sichere Entscheidungen und ein sicheres Auftreten.“ Manchmal habe die 20-Jährige das Gefühl, dass die Zuschauer – oder auch die Spieler – austesten wollen, wie viel sie kritisieren dürfen, ohne dass etwas passiert. Bei den Frauen ist das anders, findet sie. Zum einen, weil es weniger Vereine gibt und sich beide Seiten dadurch besser kennen. Zum anderen, weil „weniger Kritik kommt, ob eine Frau das überhaupt kann“.
In hitzigen Spielen blendet die Büdesheimerin Zwischenrufe einfach aus. „Der Fokus liegt so auf dem Spiel, manchmal nehme ich dann sogar die Trainer nicht wahr“, sagt sie und lacht. In ruhigen Partien ist das anders. Am Anfang beschäftigten sie die Kommentare auch Tage danach. Inzwischen fühlt sie sich wohler, auch weil sie im Coaching von Verband und Kreis passende Strategien gefunden hat. „Vielleicht auch, weil ich schon viel gehört habe.“
Dass Eltern nicht wollen, dass ihre Kinder negativen Bemerkungen oder sogar Beleidigungen ausgesetzt sind, sieht Dimitrov als einen Grund für fehlenden Nachwuchs an Unparteiischen. Doch die 20-Jährige hält dagegen: „Ich kann es jedem jungen Menschen empfehlen, weil es super viel Spaß macht und auch für die Persönlichkeit gut ist.“
Schulungen, zentrale Lehrgänge, Benefits und Werbekampagnen – das alles sieht sie als vielversprechenden Weg an, den Schiedsrichtermangel zu bekämpfen. Und: „Es würde helfen, den Schiedsrichter nicht als Buhmann zu sehen, sondern als jemand, der ein möglichst faires Spiel ermöglichen will.“
In der kommenden Saison wird Dimitrov nicht mehr bei Zweitliga-Spielen zum Einsatz kommen. Ihr Ziel ist es, eine solide Saison zu pfeifen – vor allem in der Landesliga. Denn das ist Voraussetzung, um wieder für die zweithöchste Frauen-Spielklasse berücksichtigt zu werden. „Vielleicht schaffe ich bei den Männern auch den Aufstieg in die Verbandsliga.“