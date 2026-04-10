Mit 17 Jahren schon Stammkeeper in der Landesliga: "Eine große Ehre"

– Foto: Christian Bartaune

In der vergangenen Saison feierte Jerrit Schünemann noch das Double. Mit den Fußballern des SV Arminia Magdeburg holte der Keeper die Landesmeisterschaft und den Pokalsieg - in der Altersklasse der B-Junioren. In dieser Saison dagegen hat sich der 17-Jährige schon als Stammtorhüter bei den Herren etabliert.

"Ich habe ihn in der B-Jugend schon spielen gesehen“, erzählt Robert Hoppe, der die Arminen gemeinsam mit Thomas Tietz betreut, und ergänzt: "Unser Torwarttrainer Marcus Klebe hat früh gesagt, dass er jemand für die Erste ist." Also wurde Schünemann im vergangenen Sommer ins Training der Herren eingeladen - und wusste dabei auf Anhieb zu überzeugen. Zum Spielerprofil:

"Er ist ein herausragendes Talent", sagt Hoppe über den Teenager zwischen den Pfosten, der eigentlich noch zum jüngeren A-Jugend-Jahrgang gehört. "Ich kann mich an keinen Jugendlichen erinnern, der mit 17 Jahren schon so weit, so abgeklärt und routiniert war wie Jerrit. Er ist sehr ehrgeizig und bis in die Fingerspitzen motiviert", ergänzt Hoppe.

In 17 von 20 Landesliga-Partien kam Schünemann zum Einsatz und war dabei "ein sicherer Rückhalt", wie sein Trainer lobend hervorhebt. Auch am Wochenende gegen Spitzenreiter VfB Ottersleben (live und kostenlos übertragen auf volksstimme.de) dürfte er gewiss wieder zwischen den Pfosten stehen.

"Für mich ist das eine große Ehre, dieses Vertrauen aus der Mannschaft und aus dem Trainerteam zu spüren", sagt Schünemann über seine Rolle im Team. Anfangs nach der Berufung zu den Herren sei der Keeper "noch sehr angespannt gewesen", ob er die Erwartungen erfüllen könne. "Aber die Jungs haben es mir leicht gemacht. Die Mannschaft nimmt mir den Druck, weil sie mir Vertrauen schenkt", erzählt Schünemann.

So mauserte sich der angehende Abiturient in dieser Saison zum jüngsten Stammkeeper in der LOTTO-Landesliga. Wohin sein Weg noch führen soll? "Ich bin zielstrebig. Ich möchte das Bestmögliche erreichen", erzählt der Teenager und liebäugelt: "Vielleicht ergibt sich ja sogar noch ein Weg in Richtung Profibereich." Aktuell aber liegt sein Fokus ganz beim SV Arminia. Bei dem Verein, bei dem er in der G-Jugend mit dem Fußballspielen begonnen hat und bei dem er mit 17 Jahre zum Stammkeeper der Landesliga-Elf wurde.