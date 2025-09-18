"Mit 16 Neuzugängen war uns klar, dass die Entwicklung Zeit braucht"

Trainer Daniel Lingfeld äußert sich im FuPa-Teamcheck zum Saisonstart in der Landesliga Nord, Neuzugängen, Spielphilosophie, Zielen und Konkurrenz. Der FV Preussen Eberswalde hat sich nach einem Umbruch stabilisiert und greift oben an.

Ein gelungener Saisonstart trotz Herausforderungen Daniel Lingfeld ist mit den ersten Wochen der neuen Spielzeit mehr als zufrieden. „Ich bin mit dem Saisonstart natürlich sehr zufrieden und auch ein Stück weit stolz auf meine Mannschaft“, erklärt der Trainer des FV Preussen Eberswalde. Trotz schwieriger Rahmenbedingungen habe sich das Team beachtlich präsentiert. „Unter widrigen Bedingungen haben die Jungs es geschafft, einen richtig guten Auftakt hinzulegen.“ Auch wenn die Mannschaft den zwei verlorenen Punkten aus dem Spiel gegen den SV 1920 Zehdenick nachtrauere, überwiegt die Freude über die aktuelle Ausbeute. Mit sieben Punkten aus den ersten drei Partien rangiert Eberswalde auf Tabellenplatz drei und hat damit die Spitze im Blick.

Integration der Neuzugänge als zentrale Aufgabe Der Coach weiß um die Herausforderung, ein neues Kollektiv zu formen. „Es ist natürlich eine Herausforderung, so viele neue Spieler zu integrieren und daraus eine homogene Truppe zu formen. Aber wir sind auf einem sehr guten Weg, diese Aufgabe zu meistern.“ Gerade in den ersten Wochen sei es entscheidend gewesen, Abläufe zu finden und Automatismen einzuüben.

Ein radikaler Umbruch im Sommer Die Sommerpause brachte große Veränderungen mit sich. „Mit 16 Neuzugängen und viel Bewegung in der Sommerpause war uns klar, dass die Entwicklung Zeit braucht“, sagt Lingfeld. Umso bemerkenswerter sei es, dass die Mannschaft schon früh einen stabilen Eindruck hinterlasse. „Die Mannschaft hat sich schon sehr ordentlich entwickelt, aber es liegt trotzdem noch ein Stück Weg vor uns.“

Spielphilosophie mit klarer Handschrift

Lingfeld legt großen Wert auf eine dominierende Ausrichtung seines Teams. „Unsere große Stärke liegt im Zusammenspiel und in den technischen Fertigkeiten“, betont er. Der FV Preussen Eberswalde will das Spiel aktiv gestalten: „Wir spielen grundsätzlich dominant, wollen den Ball haben und häufig sowie durchschlagskräftig ins Angriffsspiel kommen.“ Dabei ist es für den Trainer wichtig, dass sein Team über 90 Minuten das Tempo hochhält: „Außerdem sind wir in der Lage, das Tempo bis zum Ende hochzuhalten und konstant Druck auszuüben.“

Zielsetzung bleibt unverändert

Trotz des verheißungsvollen Starts bleibt die Marschroute konstant. „Unsere Zielsetzung hat sich auch nach dem dritten Spieltag nicht verändert: Wir wollen oben mit dabei sein, uns dort festsetzen und Druck ausüben“, erklärt Lingfeld. Gleichzeitig mahnt er zur Geduld: „Wir wissen, dass wir uns dafür noch weiterentwickeln müssen.“ Der Weg an die Spitze sei ein Prozess, den seine Mannschaft mit harter Arbeit und Geschlossenheit gehen wolle.

Konkurrenz aus Potsdam als Gradmesser

Bei der Einschätzung der Meisterschaftsfavoriten nimmt Lingfeld kein Blatt vor den Mund. „Nach den ersten drei Spielen bestätigt sich das Bild, das wir von Potsdam schon vor der Saison hatten. Ihr Torverhältnis spricht für sich und zeigt ihre Qualität sehr deutlich.“ Der Aufsteiger SV Viktoria Potsdam thront nach drei Spielen mit neun Punkten und einem beeindruckenden Torverhältnis von 21:3 an der Tabellenspitze und gilt damit als Maßstab für die Liga.

Führungsspieler mit Verantwortung

Einen wichtigen Rückhalt findet Eberswalde im Mannschaftsführer. „Unser Kapitän ist Maximilian Knorr“, sagt Lingfeld. Die Ernennung sei kein Zufall gewesen: „Er hat sich in der Vorbereitung sehr umsichtig gezeigt, sich stark um das Team bemüht und übernimmt organisatorische Verantwortung.“ Neben seiner Rolle auf dem Platz sei vor allem seine Persönlichkeit ein entscheidender Faktor: „Außerdem hat er einen guten Draht sowohl zur Mannschaft als auch zum Trainerteam.“

Ausblick

Der FV Preussen Eberswalde hat einen beachtlichen Start hingelegt und beweist trotz Umbruch und vieler neuer Gesichter Stabilität. Trainer Daniel Lingfeld hebt die spielerische Qualität, den Teamgeist und die Führungsrolle von Kapitän Maximilian Knorr hervor. Mit sieben Punkten aus drei Spielen ist die Basis gelegt, um die eigenen Ziele zu verfolgen. Der Blick nach oben ist erlaubt – auch wenn mit dem SV Viktoria Potsdam ein übermächtig wirkender Konkurrent wartet.