Mit 16 Jahren! Talent aus Amberg wird Profi beim Jahn Der Drittligist stattet den blutjungen Arian Dizdarevic mit seinem ersten Profivertrag aus von Florian Würthele · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Arian Dizdarevic gehört ab der neuen Saison dem Profikader des SSV Jahn Regensburg an. – Foto: Gschlößl/SSV Jahn

Der SSV Jahn hat Nachwuchstalent Arian Dizdarevic mit seinem ersten Profivertrag ausgestattet. Im Lager des Drittligisten freut man sich, den gerade mal 16-jährigen Mittelfeldspieler, der in Kürze seinen 17. Geburtstag feiert, von einer gemeinsamen Zukunft überzeugt zu haben. Dizdarevic unterzeichnete bis zum 30.06.2029 in Regensburg, wie der Klub am Donnerstagvormittag mitteilt. Der gebürtige Amberger hat in der U17-Nachwuchsliga auf sich aufmerksam gemacht und gehört ab Sommer fest dem Drittliga-Kader der Jahn an.

Sportdirektor Alexander Schmalhofer sagt dazu in einer Pressemitteilung: „Arian ist eines unserer Top-Talente und es macht uns sehr glücklich, dass er mit uns den Weg in den nächsten Jahren weitergeht, um auch bei uns den Schritt in den Profifußball zu machen.“ Schmalhofer hat Dizdarevic als „bodenständigen, und sehr engagierten Menschen“ kennengelernt: „Ich bin von seinem enormen Potenzial überzeugt, er hat uns trotz seines jungen Alters nachhaltig beeindruckt und wir trauen ihm diesen Sprung zu. Mit seinen technischen Fähigkeiten, seinem Offensivdrang und seiner Intensität gegen den Ball hat er etwas Spezielles an sich. Es wird nun wichtig sein, den Übergang in den Herrenbereich geduldig und fokussiert zu gestalten.“



In der Vertragsunterschrift von Dizdarevic sieht der Sportdirektor ein „sehr positives Signal für die Nachwuchsarbeit“ und sagt: „Der SSV Jahn will junge Talente ausbilden, fördern und anschließend in den Profikader integrieren. Über das wöchentliche Perspektivtraining oder auch die Teilnahme an regulären Trainingseinheiten der Profimannschaft konnten sich unsere Jahnschmiede-Spieler zuletzt regelmäßig zeigen.“





Auch Christian Martin, Leiter des Leistungszentrum Jahnschmiede, äußert sich erfreut: „Die Vertragsunterschrift von Arian ist für uns eine Bestätigung der täglichen, leidenschaftlichen Arbeit in der Jahnschmiede. Arian verkörpert unsere Ausbildungskultur hervorragend: Er hat sich über die Jahre hinweg mit hoher Eigenmotivation und Widerstandsfähigkeit entwickelt. Für unsere aktuellen Talente ist er ein Paradebeispiel dafür, dass der Weg in den Profifußball beim SSV Jahn durch Fleiß und die Identifikation mit unseren Werten absolut greifbar ist. Wir sind stolz darauf, ein Talent wie ihn trotz vieler Anfragen vom Weg beim Jahn überzeugen zu können und ihn auf der nächsten Etappe seiner Entwicklung als verlässlicher Partner begleiten zu dürfen“, so der NLZ-Chef.



Der 16-Jährige selbst sagt im Rahmen seines ersten Profivertrags: „Mich und meine Familie freut es sehr, hier bei meinem Heimatverein den ersten Schritt im Profifußball zu gehen. In der Jahnschmiede konnte ich durch die sehr gute Ausbildung und Unterstützung meiner Trainer meinen Weg gehen und mich so weiterentwickeln. Ich will weiter hart an mir arbeiten und immer hundert Prozent geben.“ Dizdarevic hat bereits mehrere Einheiten bei den Jahn-Profis absolviert und stößt ab Sommer fest zum Drittliga-Kader. Das Nachwuchstalent wechselte im Sommer 2023 von der SG Schwandorf in die Jahnschmiede. Für die U17 zeigte er in der DFB-Nachwuchsliga starke Leistungen. In der Vorrunde 2025 war er in 14 Spielen an 13 Toren beteiligt (10 Tore und drei Vorlagen). Für die U19 kam Dizdarevic viermal zum Einsatz.