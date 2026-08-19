Mit 14 Jahren: Union-Talent an Krebs erkrankt

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Seither liegt Hanoun im Krankenhaus und kämpft um sein Leben. Mehrere schwere Operationen liegen bereits hinter dem Jungen. Nun steht er vor einer langen Chemotherapie. Für Hanoun hat sich das Leben schlagartig verändert. Der geliebte Fußball und die Schule mussten eingetauscht werden. Aber auch für die Familie begann eine fortwährende Leidenszeit. In einer ins Leben gerufenen Spendenaktion schildert ein enger Freund die Situation. Hanouns Mutter Aisha hat ihren Job aufgegeben, Vater Olinga sucht nach einem Remote-Job, um möglichst viel für Hanoun und dessen Bruder Gabriel Jr. da zu sein.

Bis in den Sommer hinein spielte er leidenschaftlich Fußball. Sein größter Traum seit frühen Kindheitstagen: Eines Tages für Real Madrid zu spielen. Doch nun hat sich das Leben des 14-jährigen Hanoun Olinga schlagartig verändert. Der junge Fußballer, der in der vergangenen Saison für die U14 des 1. FC Union Berlin spielte, bekam vor einigen Wochen nach anhaltenden Bauchschmerzen die schockierende Diagnose: Darmkrebs mit Bauchfellbefall.

Darüber hinaus wird wie beschrieben ein Job für Olinga gesucht. Hierzu schreibt die Familie: Hanouns Vater Olinga verfügt über langjährige Erfahrung in Compliance & AML, Business Intelligence, Analyse und Operations. Er war unter anderem für Deutsche Bank, Solarisbank und Fidor Bank tätig, arbeitete zuletzt im Bereich Operations & Community Coordination bei den Maltesern und bringt internationale Erfahrung in Competitive Intelligence und strategischer Beratung mit.

Für den neuen Familienalltag werden Spenden für die Familie gesammelt . Auf GoFundMe kamen bis zum Mittwochabend bereits über 30.000 Euro zusammen. Geld, dass der Familie den Rücken freihält und die Möglichkeit gibt, Hanouns Heilungsprozess bestmöglich zu begleiten.

Aufgrund von Hanouns Erkrankung sucht Olinga aktuell eine vollständig remote ausführbare Tätigkeit, die ihm ermöglicht, beruflich aktiv und gleichzeitig für seinen Sohn da zu sein. Erreichen kann man ihn per Mail hier oder via LinkedIn hier.

Familie bedankt sich für Unterstützung

In einem am Mittwoch veröffentlichten Update meldet sich die Familie zu Wort und bedankt sich für die zahlreiche Unterstützung:

"Liebe Gemeinschaft, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Spenderinnen und Spender,

​wir finden kaum die richtigen Worte, um die Welle der Hilfsbereitschaft zu beschreiben, die uns erreicht hat. Die Kampagne läuft erst seit gestern, dem 18. August, und es ist einfach unglaublich, was in dieser kurzen Zeit bereits gemeinsam geschafft wurde. Wir sind zutiefst gerührt, überwältigt und unendlich dankbar für jede einzelne Spende, jede Nachricht und jeden Gedanken an Hanoun.



​Wenn wir könnten, würden wir augenblicklich alles, was wir besitzen, eintauschen, um unseren gesunden Hanoun zurückzubekommen. Doch wir müssen diesen schweren Weg jetzt gehen – und zu wissen, dass wir ihn nicht alleine gehen, gibt uns unbeschreiblich viel Kraft. Es hält uns in dieser extrem kräftezehrenden Zeit überhaupt erst an der Oberfläche.



​Eure Unterstützung ist für uns als Familie eine gigantische Entlastung. Für Hanoun bedeutet das konkret, dass wir ihm mit zusätzlichen medizinischen und begleitenden Maßnahmen die schwere Chemotherapie erleichtern und genau die Versorgung ermöglichen können, die von den Kassen nicht übernommen wird.

Diese Stärke kommt aus einer unglaublichen Gemeinschaft: aus der Familie, dem Freundeskreis, der Nachbarschaft, den eigenen und vielen weiteren Fußballvereinen sowie von Menschen, die uns persönlich kennen – aber auch von so vielen, die uns gar nicht kennen und trotzdem ihr Herz öffnen. Ihr alle gebt uns Rückenwind und Halt.



​Ein kurzes Update zu Hanoun:

Hanoun ist seit dem 12. Juli im Krankenhaus und zieht das alles unglaublich tapfer durch. Wir müssen und wollen genauso stark sein wie er. Nach den gestrigen Ultraschalluntersuchungen stehen heute weitere medizinische Checks an. Wir wissen noch nicht genau, was sie ergeben werden, aber wir hoffen von ganzem Herzen das Beste: dass sich sein Zustand weiter stabilisiert, die nächste Chemo wie geplant starten kann und unser Junge endlich bald nach Hause kommen darf.