Mit 120 Toren: Eintracht Warden stürmt zur Meisterschaft Rückkehr nach drei Jahren in die Kreisliga B von Andreas Santner · Heute, 14:53 Uhr · 0 Leser

Eintracht Warden hat es gepackt: Als Meister der Kreisliga C2 Aachen steigt man in die Kreisliga B auf. – Foto: Daniel Niessen

Der Bann ist gebrochen. Drei Jahre nach dem Gang in die C-Liga und nur ein Jahr nach dem hauchdünn verpassten Aufstieg auf Platz zwei hat sich Eintracht Warden die Krone aufgesetzt. Mit einer Offensivabteilung, die die Liga phasenweise in Grund und Boden spielte, sicherte sich das Team den Titel und die lang ersehnte Rückkehr ins B-Liga-Unterhaus. Am Ende war es ein echtes Herzschlagfinale gegen den schärfsten Konkurrenten.

Die Statistiken der Wardener Meistermannschaft in dieser Spielzeit sind schlichtweg beeindruckend. Sagenhafte 120 Tore verbuchte die Eintracht im Laufe der Saison, was einem Schnitt von exakt vier Treffern pro Partie entspricht – der absolute Bestwert der Liga. Die offensive Last war dabei auf zahlreiche Schultern verteilt: Mit Danny Klinkenberg, Tim Jansen, Marius Schmitz, Daniel Ramos-Lopez und Jeremie Vesia trafen gleich fünf Akteure zweistellig. Zudem stellte Warden die zweitbeste Defensive der Liga. Nur der ärgste Verfolger, Emir Sultan Spor Merkstein, stand hinten noch einen Tick sicherer, musste sich am Ende aber mit nur einem Zähler Rückstand mit der Vizemeisterschaft begnügen. Meistertrainer Willy Jung, der die Geschicke der Mannschaft in den vergangenen zwei Spielzeiten lenkte, wird sich – wie berichtet – in der Sommerpause mit dem Titel im Gepäck verabschieden.

Vom Konzept zum Titel: Der Masterplan der sportlichen Leitung Der Erfolg kommt nicht von ungefähr, sondern ist das Ergebnis einer strategischen Neuausrichtung nach dem Abstieg im Jahr 2023. Der 30-jährige sportliche Leiter, Jaspreet Singh, blickt auf den eingeschlagenen Weg zurück: „Wir haben relativ zeitnah nach dem Abstieg aus der Kreisliga B den Grundstein für einen nachhaltigen Wiederaufstieg gelegt. Wir hatten ein sportliches Konzept entwickelt, die sportliche Leitung neu aufgestellt und schnell den passenden Trainer gefunden, mit dem wir dann gemeinsam die Kaderplanung angegangen sind. Wir haben viele junge Spieler dazugeholt und auch viele Akteure reaktiviert, die in der Vergangenheit schon für die Eintracht gespielt hatten, um eine echte Einheit auf den Platz zu bekommen. Nach dem starken zweiten Platz in der letzten Saison war für uns klar, dass dieses Jahr nur der erste Platz über uns gehen kann. Wir haben den Kader zu Beginn der Saison in der Spitze noch mal stark verstärkt und enorm viel Qualität dazugeholt, weil es unser Anspruch war, tatsächlich aufzusteigen und unsere Dominanz auf den Platz zu bringen. Dass wir mit Abstand die meisten Tore in der Liga geschossen haben, war eine ganz klare Vorgabe des Trainerteams und Teil unserer Spielidee, um für den Gegner unberechenbar zu sein.“ Der Weckruf zur rechten Zeit Trotz der schlussendlichen Dominanz verlief die Saison nicht völlig ohne Stolpersteine. Zu Beginn der Rückrunde leistete sich die Eintracht eine Schwächephase mit insgesamt nur vier Saisonniederlagen. Dieser Durchhänger erwies sich im Nachgang jedoch als entscheidender Wendepunkt.