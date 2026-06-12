Mit 120 Toren: Eintracht Warden stürmt zur Meisterschaft

Der Bann ist gebrochen. Drei Jahre nach dem Gang in die C-Liga und nur ein Jahr nach dem hauchdünn verpassten Aufstieg auf Platz zwei hat sich Eintracht Warden die Krone aufgesetzt. Mit einer Offensivabteilung, die die Liga phasenweise in Grund und Boden spielte, sicherte sich das Team den Titel und die lang ersehnte Rückkehr ins B-Liga-Unterhaus. Am Ende war es ein echtes Herzschlagfinale gegen den schärfsten Konkurrenten.
Die Statistiken der Wardener Meistermannschaft in dieser Spielzeit sind schlichtweg beeindruckend. Sagenhafte 120 Tore verbuchte die Eintracht im Laufe der Saison, was einem Schnitt von exakt vier Treffern pro Partie entspricht – der absolute Bestwert der Liga. Die offensive Last war dabei auf zahlreiche Schultern verteilt: Mit Danny Klinkenberg, Tim Jansen, Marius Schmitz, Daniel Ramos-Lopez und Jeremie Vesia trafen gleich fünf Akteure zweistellig.
Zudem stellte Warden die zweitbeste Defensive der Liga. Nur der ärgste Verfolger, Emir Sultan Spor Merkstein, stand hinten noch einen Tick sicherer, musste sich am Ende aber mit nur einem Zähler Rückstand mit der Vizemeisterschaft begnügen. Meistertrainer Willy Jung, der die Geschicke der Mannschaft in den vergangenen zwei Spielzeiten lenkte, wird sich – wie berichtet – in der Sommerpause mit dem Titel im Gepäck verabschieden.
Der Erfolg kommt nicht von ungefähr, sondern ist das Ergebnis einer strategischen Neuausrichtung nach dem Abstieg im Jahr 2023. Der 30-jährige sportliche Leiter, Jaspreet Singh, blickt auf den eingeschlagenen Weg zurück: „Wir haben relativ zeitnah nach dem Abstieg aus der Kreisliga B den Grundstein für einen nachhaltigen Wiederaufstieg gelegt. Wir hatten ein sportliches Konzept entwickelt, die sportliche Leitung neu aufgestellt und schnell den passenden Trainer gefunden, mit dem wir dann gemeinsam die Kaderplanung angegangen sind. Wir haben viele junge Spieler dazugeholt und auch viele Akteure reaktiviert, die in der Vergangenheit schon für die Eintracht gespielt hatten, um eine echte Einheit auf den Platz zu bekommen. Nach dem starken zweiten Platz in der letzten Saison war für uns klar, dass dieses Jahr nur der erste Platz über uns gehen kann. Wir haben den Kader zu Beginn der Saison in der Spitze noch mal stark verstärkt und enorm viel Qualität dazugeholt, weil es unser Anspruch war, tatsächlich aufzusteigen und unsere Dominanz auf den Platz zu bringen. Dass wir mit Abstand die meisten Tore in der Liga geschossen haben, war eine ganz klare Vorgabe des Trainerteams und Teil unserer Spielidee, um für den Gegner unberechenbar zu sein.“
Trotz der schlussendlichen Dominanz verlief die Saison nicht völlig ohne Stolpersteine. Zu Beginn der Rückrunde leistete sich die Eintracht eine Schwächephase mit insgesamt nur vier Saisonniederlagen. Dieser Durchhänger erwies sich im Nachgang jedoch als entscheidender Wendepunkt.
„Der Knackpunkt waren definitiv diese drei Niederlagen am Stück zu Beginn der Rückrunde, sowohl im Pokal als auch in der Liga“, analysiert Singh. „Danach haben die Mannschaft, das Trainerteam und auch wir als sportliche Leitung sehr viel Arbeit in die Analyse gesteckt. Wir haben uns noch mal zusammengerauft und uns gesagt: Wir wollen da jetzt wirklich voll angreifen und die Saison nicht durch diese drei Spiele einfach herschenken. Natürlich war die Stimmung zu dem Zeitpunkt erst mal gekippt, weil die Konkurrenz unheimlich stark war – wir haben bis zum Schluss mit fast drei Mannschaften um den Aufstieg konkurriert. Von daher waren diese drei Niederlagen der perfekte Weckruf für uns, durch den wir uns wieder komplett auf unsere Stärken besonnen haben.“
Die Reaktion der Mannschaft war meisterlich: Nach der kurzen Krise blieb das Team zwölf Spiele in Folge bis zum Saisonende ungeschlagen und brachte den Titel über die Ziellinie.
Die Feierlichkeiten nach dem entscheidenden Spiel kannten am Wochenende keine Grenzen mehr. Rund 500 Wardener Anhänger reisten mit nach Mariadorf, um ihr Team lautstark zum Titel zu peitschen. „Am Sonntag haben wir dann direkt nach dem Spiel auf der Anlage mit unseren Anhängern gefeiert. Danach ging es für die Mannschaft auf die obligatorische Traktorfahrt. Wir haben dabei auch unsere Sportfreunde aus Ofden besucht, die am selben Tag aufgestiegen sind, und ihnen gratuliert. Anschließend wurde im kleinen, familiären Kreis bei uns am Platz weitergefeiert. Die ganz große Meisterfeier wird dann im Juli im Rahmen unseres Günter-Kappes-Gedächtnisturniers auf unserer Anlage stattfinden“, berichtet der sportliche Leiter sichtlich stolz.
Die Weichen für die kommende Spielzeit auf der höheren Ebene sind in Warden bereits gestellt. Jannis Wetzelaer, der in der Meistersaison noch selbst als Spieler auf dem Rasen stand, rückt auf und übernimmt den Posten des Cheftrainers. Ihm zur Seite bleibt Philipp Engel als Co-Trainer erhalten. Personelle Großbaustellen wird es im Sommer nicht geben, die Meistermannschaft bleibt komplett zusammen.
Singh blickt der kommenden Spielzeit optimistisch entgegen: „Wir werden sie jetzt nur noch punktuell verstärken und haben auch schon zwei ambitionierte Zugänge sicher, die ebenfalls ehemalige Eintracht-Spieler sind. Unser ganz klares Ziel ist es, uns in der nächsten Saison direkt in der Kreisliga B zu etablieren, die eine oder andere Mannschaft ordentlich zu ärgern und uns sportlich einfach weiterzuentwickeln. Wir wollen den Weg, den wir vor drei Jahren eingeschlagen haben, einfach kontinuierlich weitergehen.“